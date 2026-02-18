Odriozola: "Ahora mismo el fútbol es mi pasión, pero mi gran objetivo y obsesión en la hípica es ganar la Copa de Oro en el hipódromo de Donosti"

El futbolista de la Real Sociedad asegura que, con los problemas que el fútbol le genera, ha encontrado en la hípica una vía de escape para evadirse y para construir un futuro lejos del fútbol

Odriozola vive un momento muy delicado en la Real Sociedad. El donostiarra no ha tenido suerte, en su carrera deportiva, con las lesiones, lo que le han mermado y condicionado temporada tras temporada. Actualmente, el vasco milita en la Real Sociedad, club de sus amores dónde ha encontrado estabilidad y una familia que lo apoya día a día para seguir adelante. Pero el futbolista, aunque asegura que el deporte es su pasión, se aísla del mundo de la pelota en momentos de crisis para encontrar la paz en la hípica, dónde desea "ganar la Copa de Oro en el hipódromo de Donosti".

Odriozola, para evadirse del fútbol, se refugia en los caballos

Con el motivo del año nuevo chino, en esta ocasión el Año del Caballo, la Real Sociedad ha emitido en sus canal de Youtube una entrevista realizada al veterano jugador donostiarra que muestra su lado más personal dónde relaciona el fútbol con su otra gran pasión, la hípica. Odriozola ha desvelado que posee caballos y que disfruta de la hípica con ellos. "Es algo difícil de explicar porque en mi familia no había tradición hípica. Simplemente, mis padres me llevaban todos los domingos al hipódromo, que es un plan muy típico donostiarra. Desde muy pequeño, cuando mi madre me preguntaba qué quería por mi cumpleaños, siempre pedía un caballo. Afortunadamente, ahora soy propietario de algunos y siento una conexión especial que no se puede explicar; hay que sentirlo. Son animales maravillosos que incluso se usan para terapias", destaca Odriozola que confirma que, en sus peores momentos de su carrera deportiva, se refugia en los caballos. "En el fútbol estamos expuestos a mucha presión y altibajos. Venir aquí me permite desconectar y me ha venido muy bien a lo largo de mi carrera. A los caballos no les importa si juego bien o mal, o si me lesiono, un poco como a mis hijas. Es mi forma de abstraerme del mundo del fútbol", subraya el lateral de la Real Sociedad.

Un gran año nuevo chino del Caballo para Odriozola y la Real Sociedad

Más allá del fútbol y de los problemas que está teniendo Odriozola para ganar regularidad por culpa de las lesiones, el defensor empieza a apostar de manera fuerte por la cría de caballos para luchar por su gran objetivo, ganar la Copa Oro. "Ahora mismo el fútbol es mi pasión, mi todo, y me entrego a ello en cuerpo y alma, pero mi gran objetivo y obsesión en la hípica es ganar la Copa de Oro (Urrezko Kopa) en el hipódromo de Donosti. Para mí es la mejor carrera del mundo. Crecí viendo esas carreras y recuerdo con obsesión a una yegua muy especial llamada Jacra, que era el "ojito derecho" de muchos donostiarras", subraya el vasco que, volviendo al mundo del fútbol, augura un gran Año chino del Caballo para la Real Sociedad. "Estoy seguro de que el Año del Caballo nos traerá suerte a todos. Ha empezado muy bien para nosotros y espero que sea un año histórico", sentencia.