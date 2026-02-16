A la Real Sociedad le sale a la perfección la jugada con Mikel Goti

El centrocampista ofensivo no entraba en los planes de Pellegrino Matarazzo, entrenador del equipo txuri-urdin, lo que provocó su salida al Córdoba CF en donde el de Gorliz no está desaprovechando la oportunidad ya que está brillando tal y como desea la Real Sociedad

La Real Sociedad mira desde la distancia y como una sonrisa los primeros pasos de Mikel Goti en el Córdoba CF. El de Gorliz hizo las maletas en los últimos compases del mercado de fichajes de invierno debido a que Pellegrino Matarazzo, entrenador del equipo txuri-urdin, le comunicó que no contaba con él para lo que restaba de temporada. Su elección fue marcharse al club andaluz de Segunda división. Una jugada que le está saliendo bien a todas las partes implicadas.

Mikel Goti, cedido por la Real Sociedad, brilla en sus dos primeros partidos con el Córdoba CF

No ha podido ser mejor el comienzo de Mikel Goti en el Córdoba CF en donde va a jugar hasta el final de esta temporada en calidad de cedido. El centrocampista ofensivo ha caído de pie en el club andaluz ya que se ha convertido en titular indiscutible. Mikel Goti ha sido titular en los dos partidos que ha disputado el Córdoba CF desde su llegada y ha contribuido a ganar ambos encuentros, 3-1 al Real Valladolid y 2-1 al CD Leganés. Por si fuera poco, el de Gorliz ha marcado un gol en el último choque contra el CD Leganés.

De este modo, todas las partes implicadas en la cesión se están viendo beneficiadas. Mikel Goti está teniendo los minutos necesarios para seguir desarrollándose como futbolista profesional, la Real Sociedad está viendo como su jugador está mejorando y, por su parte, el Córdoba CF está beneficiándose del buen nivel que está dando el centrocampista.

El plan de la Real Sociedad con Mikel Goti está saliendo a la perfección

La Real Sociedad buscaba con Mikel Goti justo lo que está pasando. El centrocampista ofensivo no tenía sitio en el equipo de Pellegrino Matarazzo quien afirmó públicamente que lo mejor para el de Gorliz era que se fuera cedido.

"Si hablamos en términos generales, sí, en general, puede a veces tener sentido que algunos jugadores salgan, se vayan, que hagan minutos fuera y que después vuelvan más fuertes, fortalecidos. Tenemos muchos jugadores de talento que necesitan jugar y estoy en contacto con Erik diariamente y también, por supuesto, con los jugadores. Hablamos de la situación de cada uno de ellos y es importante ser claros, que sepan qué pienso yo, cuáles son mis sentimientos y también qué es mejor para ellos. En cuanto a Goti, no voy a entrar en detalles, pero como he dicho antes, a veces tiene sentido salir y volver fortalecido", aseguró hace unas semanas.

Una vez termine esta temporada, Mikel Goti volverá a la Real Sociedad para intentar ganarse un puesto en el equipo txuri-urdin para la próxima campaña. No lo tendrá fácil ya que el club vasco tiene a muchos centrocampistas de gran nivel.