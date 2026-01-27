La Real Sociedad hace oficial una nueva salida en este mercado de invierno: Mikel Goti se va al Córdoba

El futbolista de 23 años se marcha en calidad de cedido, sin opción de compra, al equipo de Segunda división. El de Gorliz ha tomado la decisión de hacer las maletas en este mes de enero a sabiendas que no iba a tener oportunidades de jugar con el nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo

La Real Sociedad ha hecho oficial una nueva salida en este mercado de fichajes de invierno. Mikel Goti hace las maletas y se marcha en calidad de cedido al Córdoba CF de Segunda división en donde espera tener los minutos de juego de los que no gozaba en el club vasco desde la llegada de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador quien le indicó que no contaba con él. Se trata del segundo jugador de la Real Sociedad que se va en este mes de enero después de que Umar Sadiq se uniera al Valencia CF.

El acuerdo entre la Real Sociedad y el Córdoba CF por Mikel Goti estaba ya pactado y cerrado desde hace varios días. Los dos clubes llegaron a un acuerdo para la cesión sin opción de compra del futbolista de Gorliz quien va a buscar tener continuidad y minutos para seguir mejorando como jugador para volver a la Real Sociedad e intentar ganarse un puesto en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo durante la próxima temporada. No hay que olvidar que Mikel Goti, de 23 años, tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2028.

Mikel Goti sólo ha jugado 254 minutos repartidos en 6 partidos con la Real Sociedad esta temporada y Pellegrino Matarazzo, su nuevo entrenador, le comunicó que lo mejor era que se marchara cedido. "Si hablamos en términos generales, sí, en general, puede a veces tener sentido que algunos jugadores salgan, se vayan, que hagan minutos fuera y que después vuelvan más fuertes, fortalecidos. Tenemos muchos jugadores de talento que necesitan jugar y estoy en contacto con Erik diariamente y también, por supuesto, con los jugadores. Hablamos de la situación de cada uno de ellos y es importante ser claros, que sepan qué pienso yo, cuáles son mis sentimientos y también qué es mejor para ellos. En cuanto a Goti, no voy a entrar en detalles, pero como he dicho antes, a veces tiene sentido salir y volver fortalecido".

Comunicado del Córdoba CF haciendo oficial la llegada de Mikel Goti procedente de la Real Sociedad

'El Córdoba Club de Fútbol, la Real Sociedad y Mikel Goti han alcanzado un acuerdo para la cesión del mediapunta a la entidad blanquiverde hasta el final de la presente temporada.

Atacante de gran proyección, Mikel Goti López (Gorliz, 23 de mayo de 2002) se formó en las categorías inferiores del Athletic Club y continuó su desarrollo en la Real Sociedad, donde ha debutado esta temporada en Primera División tras marcar la campaña anterior 13 goles en Primera Federación.

Desde el Córdoba CF le damos la bienvenida y le deseamos la mayor de las suertes defendiendo la blanquiverde'.