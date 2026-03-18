La Real Sociedad suma 612 gargantas más para la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad recibirá 612 entradas más para la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid que se destinarán al sorteo para estar en La Cartuja

La Real Sociedad vive con ilusión y nerviosismo la espera para volver a jugar otra final de la Copa del Rey. La Cartuja vuelve a acoger el gran evento nacional con el cuadro vasco como protagonista, al igual que en la edición del 2020. En aquella ocasión, la Real Sociedad salió campeona, siendo el último gran trofeo del la entidad donostiarra. Pero la victoria de los 'txuri-urdines' quedó eclipsada debido a que el Covid-19 impidió que las gradas de La Cartuja estuviesen llenas. Sin afición se jugó el encuentro, pero el fútbol les ha dado otra oportunidad a los vascos para disfrutar junto a los suyos de una nueva final. La demanda de entradas de aficionados donostiarras ha desbordado a una Real Sociedad que podrá contar con 612 gargantas de más tras las nuevas entradas que la RFEF ha puesto a disposición del club.

La Real Sociedad recibe 612 entradas más para la final de la Copa del Rey

La Real Sociedad recibirá 612 entradas más para la final de la Copa del Rey que se destinarán al sorteo del miércoles. La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado al club que podrá contar con 612 localidades más de las previstas, por lo que en total serán 22.450 aficionados realistas los que puedan entrar en La Cartuja. Restando las 6.797 entradas que serán para aquellos socios con 25 años o más de antigüedad, el sorteo de este miércoles a las 13:00 tendrá 15.643 entradas en juego para 22.134 participantes. A su vez, la Real ha informado de que en el caso de que una vez realizado el sorteo recibieran otro cupo adicional de entradas, "éstas se destinarán de forma secuencial ascendente a los números asignados al sorteo posteriores al número de solicitud que vaya a cerrar la horquilla de agraciados".

La ilusión por la Copa del Rey, desbordada en la Real Sociedad

La ilusión en la Real Sociedad ya se respira por las calles de San Sebastián y por los pasillos de Anoeta. La idea de levantar un título a final de temporada motiva a una plantilla reforzada con la llegada de Pellegrino Matarazzo. Álex Remiro ha sido uno de los futbolistas en desvelar que está "igual de ilusionado" que la afición, y tiene "muchas ganas” de que llegue la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril ante el Atlético de Madrid. "Todos sentimos que nos debemos un título con la afición", ha añadido el portero vasco a los medios oficiales del club en una entrevista para celebrar los 300 partidos bajo la portería de la Real Sociedad.