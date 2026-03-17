Álex Remiro desvela la deuda que la plantilla de la Real Sociedad tiene con la afición: "Todos lo sentimos"

El meta txuri urdin, que ha cumplido 300 partidos oficiales con la Real Sociedad, habla de su carrera en San Sebastián y mira al futuro con ilusión: "Todos sentimos que nos debemos un título con la afición"

Álex Remiro cumplió este pasado domingo 300 partidos oficiales con la camiseta txuri urdin. Tras llegar al club donostiarra en el verano de 2019, el de Cascante se ha convertido ya en el tercer guardameta con más partidos en la historia de la Real Sociedad, sólo dos míticos cancerberos como Arconada y Alberto han lucido en más ocasiones nuestra camiseta de portero.

Su llegada al club donostiarra coincidió con el inicio de una de las etapas más exitosas de la entidad, consiguiendo cinco clasificaciones europeas y la Copa del Rey de 2020. Ahora, el internacional español disfruta de un nuevo renacimiento con Pellegrino Matarazzo en el banquillo y el final de temporada se presenta como otra gran oportunidad de volver a hacer historia.

El meta de Cascante ha repasado su trayectoria en Zubieta para los medios oficiales del club txuri urdin, donde ha reconocido sentirse "feliz y contento" tras llegar a los 300 encuentros: "Feliz por llegar a esta cifra por todo lo que significa cuando tomé la decisión de venir. Se me ha pasado muy rápido, pero eso significa que estás disfrutando".

El portero llegó en 2019 a San Sebastián procedente del eterno rival, el Athletic Club, en un movimiento no exento de morbo entonces, pero el tiempo ha dado la razón al navarro, pues en Anoeta ha sido titularísimo. "La Real es un club que acoge muy bien a todos los jugadores que venimos. Todo lo que uno busca lo puedes encontrar aquí", ha recordado.El pasado domingo alcanzó ante Osasuna los 300 partidos oficiales con la casaca txuri urdin con una nueva victoria de la Real de Matarazzo. "Cuando llegué siempre había un debate sobre la defensa de la Real, y en los años que he estado siempre hemos demostrado ser un equipo sólido", ha explicado. En total son seis años y medio de trayectoria en la Real Sociedad, una aventura que reconoce ha ido "mejor" de lo que esperaba y en la que ha recibido "muchísimo más" de lo que podía imaginar. "Eternamente agradecido por todo lo vivido", ha añadido el meta en la entrevista a los medios oficiales.

La final de Copa con la afición, una cuenta pendiente

En cuanto a la temporada actual, Álex Remiro ha confesado que está "igual de ilusionado" que la afición y que tiene "muchas ganas” de que llegue la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril ante el Atlético de Madrid. "Todos sentimos que nos debemos un título con la afición", ha añadido.

En el ámbito personal, el meta navarro ha dejado claro que San Sebastián le ha dado "la vida". "Tengo una pareja, unos amigos y un entorno donde querer vivir cerca de mi pueblo", ha concluido.