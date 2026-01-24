Remiro desvela cómo están las negociaciones con la Real Sociedad para su renovación: "En este momento no hemos hablado de nada"

El portero de la Real Sociedad acaba contrato el 30 de junio de 2027 lo que hace que su futuro esté más en el aire que nunca ya que la dirección deportiva del club txuri-urdin debe presentarle una propuesta de renovación en un momento en el que el FC Barcelona se ha interesado por su fichaje

Álex Remiro es uno de los frentes abiertos que tiene que resolver la Real Sociedad en los próximos meses ya que el portero acaba contrato el 30 de junio de 2027 y bien haría el club txuri-urdin en dejar atada la continuidad de un futbolista al que no le faltan pretendientes. Considerado como uno de los mejores de España y del mundo en la actualidad, Álex Remiro ha desvelado que, por el momento, no ha habido contactos para prolongar su relación laboral con la Real Sociedad y ha señalado que es mejor dejar las conversaciones para más adelante.

Remiro ha sido bastante claro, en una entrevista con los compañeros de Mundo Deportivo, ya que ha desvelado que por ahora no ha habido conversaciones para renovar su contrato con la Real Sociedad que expira el 30 de junio de 2027. "No, no ha habido contactos para renovar, ni hace falta preocuparse ni nada. Con Erik Bretos y con Jokin Aperribay la relación que tengo es increíble, magnífica, sincera, mucho respeto, muchísimo aprecio, y cuando haya que hablar de algo, va a seguir por esa línea la conversación. En este momento no hemos hablado de nada, la temporada ha sido bastante, y está siendo bastante intensa desde el inicio, y no siento que sea el momento de hablar porque llevamos la primera vuelta peleando por lo que estamos peleando, creo que hay otras posibilidades".

Su futuro preocupa y mucho a la Real Sociedad la cual es consciente de que Remiro, de 30 años, pudo marcharse el pasado verano en donde contó con propuestas interesantes. El de Cascante ha manifestado que prefirió quedarse. "Sí, ya lo he dicho alguna vez, hubo un par o tres de opciones, y yo decidí estar aquí porque pensaba que era lo mejor para mí, para el club, y para el momento de las dos partes. También era año de Mundial, quería jugar, quería ayudar al equipo a volver a Europa, a reencontrarme yo también personalmente, y estar en esas quinielas, y seguir el proceso, pero seguirlo aquí".

Remiro, portero de la Real Sociedad, aclara que no sabe nada del interés del FC Barcelona

Álex Remiro, por otro lado, ha dicho que no sabe nada de ese interés del FC Barcelona en ficharle de cara a la próxima temporada y que está centrando en hacer un gran final de campaña con la Real Sociedad. "No, no toca hablar ahora de esto. Cuando un jugador lleva tanto tiempo jugando, es normal que los equipos se fijen, de momento no he hablado con mis representantes de este asunto, pero estoy centrado en acabar la temporada, y pelear por estar en Europa, por hacerlo bien, por crecer, por seguir mejorando, por intentar ir al Mundial, y es que no tengo otra opción. No quiero ni pensar ni hablar de otras cosas ahora mismo".