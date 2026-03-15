Real Sociedad - Osasuna, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Separados por un solo punto en la clasificación, donostiarras y navarros afrontan una batalla que les puede impulsar en la lucha por una plaza europea

¡Muy buenas tardes! Anoeta acoge un duelo directo por Europa entre Real Sociedad y Osasuna, separados por un solo punto en la tabla. La derrota del Espanyol ante el Mallorca brinda a los donostiarras la oportunidad de asaltar la séptima plaza, que en estos momento tiene el premio de un billete continental al ganar España la pelea por la plaza extra de Champions. Pero también el conjunto navarro puede igualar a puntos con los pericos y tomar una posición ventajosa en esa batalla, favorecido por las derrotas de Athletic y Getafe, a los que podría dejar a dos unidades: ¡Arrancamos!

Alineaciones Real Sociedad - Osasuna: Posibles onces de la Real Sociedad y Osasuna en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Pellegrini Matarazzo y Alessio Lisci, os dejamos toda la información previa al choque y las alineaciones probables de ambos equipos.

Esta misma campaña, Real Sociedad y Osasuna se han visto ya las caras en dos ocasiones y en ambas salió victorioso el cuadro txuri urdin, que ganó 1-3 en El Sadar en LaLiga. Además, ambos se enfrentaron en octavos de final de la Copa del Rey en Anoeta, con empate a dos final y pase de los donostiarras en la tanda de penaltis. La pasada campaña, además, en este mismo escenario, el equipo que dirigía por entonces Imanol Alguacil se llevó el triunfo por 2-0, con goles de Barrentxea y Brais Méndez. Previamente a esa racha, eso sí, Osasuna fue capaz de vencer en tres encuentros seguidos, dos de ellos en Donostia , por 0-1 y 0-2 en la 23/24 y la 24/25.

Os dejamos también toda la información sobre dónde ver en directo por TV un encuentro que arrancará a las 21:00 horas y cómo seguirlo de forma online.

Así luce Anoeta antes de que comiencen a poblarse sus gradas. ¡Se espera un gran ambiente en el feudo txuri urdin!

La crítica de Matarazzo por los precios de la final de Copa: "Queremos gente en los estadios pero no tiene que doler tanto para ellos"

"Tenemos que llegar a nuestros límites ante Osasuna. Es un equipo que viene en un buen momento; jugamos contra ellos en la Copa, y vimos que es un buen equipo . Tienen mucha solidez, movilidad y un Budimir que marca muchos goles. Pero espero que sea un día muy grande, tengo muy buenas sensaciones", señaló en la previa el técnico de la Real Sociedad.

Las dos noches más duras de Lisci contra la Real Sociedad y sus halagos a Gorrotxategi: "Está destinado"

"La idea es entrar fuertes y proactivos . Debemos tener ganas de hacer bien las cosas. Espero a un equipo agresivo en presiones, que te salta con todo y que no tiene miedo a los duelos individuales. Son muy verticales con balón y su calidad individual es tremenda. No es inferior a Betis y Villarreal y tiene un elemento diferencial como Oyarzabal ", afirmó el preparador de Osasuna al valorar el partido de esta noche.

El encargado de repartir justicia en Anoeta será Guillermo Cuadra Fernández , con el que la Real Sociedad presenta un balance favorable de 8 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 18 partidos, si bien los dos precedentes de esta campaña se han saldado 1-1, ante Levante y Athletic, ambos a domicilio. Por su parte, Osasuna también tiene un buen recuerdo en general con el colegiado balear, con el que ha firmado 6 triunfos, 7 igualadas y 3 derrotas en 16 encuentros, estrenándose en el presente curso. Estará asistido desde el VAR por el andaluz Luis Mario Milla Alvendiz.

¡Y TAMBIÉN SE CONOCE EL ONCE DE LA REAL SOCIEDAD! Los elegidos por Pellegrino Matarazzo son Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.

La expedición de Osasuna ya se encuentra en Anoeta, donde dentro de una hora echará a rodar el balón.

Las bajas por lesión en las filas donostiatrtas son las de Aihen Muñoz, con molestias en la cadera, y las consabidas de Take Kubo, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola.

El mediocentro ha estado entre algodones toda la semana, gestionando cargas en los entrenamientos, pero aunque ha entrado en la lista, no está para ser titular . La sorpresa es que Matarazzo apuesta en su lugar por Brais Méndez y no por Yangel Herrera.

La Real Sociedad, octava en LaLiga con 35 puntos, y Osasuna, undécimo con un punto menos, se miden este domingo en Anoeta en un duelo directo por los puestos europeos. El cuadro txuri urdin llega al compromiso liguero con el sueño cumplido de disputar la final de la Copa del Rey pero también en medio de la controversia generada por el reparto de las entradas realistas para acceder el 18 de abril a La Cartuja.

Así llega la Real Sociedad

Entre todo ello, la plantilla es consciente de la importancia del choque ante Osasuna, rival al que venció en los penaltis en octavos de final del torneo del KO, para seguir metido de lleno en la lucha por las plazas europeas. Para ello, Matarazzo ha facilitado una lista de convocados de 23 futbolistas en la que no figuran los lesionados Aihen Muñoz (con molestias en la cadera), Take Kubo, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola, pero recupera a un Jon Gorrotxategi, que ha estado entre algodones y gestionando cargas durante toda la semana.

Así llega Osasuna

Por su parte, Osasuna llega en uno de sus mejores momentos de la temporada tras el empate en el tiempo añadido ante el Mallorca. Un punto que refuerza la confianza de un equipo que atraviesa una dulce situación después de haber mirado tiempo atrás a la zona de descenso, ya virtualmente olvidada.

Así, el técnico Alessio Lisci busca también mantener vivo el sueño europeo pese a las bajas de Raúl García, expulsado en el último partido, y Rubén García, que deberá cumplir sanción tras ver la quinta tarjeta amarilla.

El entrenador italiano aseguró en la previa que su equipo tiene "muchísima ambición". "A veces se etiquetan a equipos y entrenadores de poca ambición, pero febemos tener ganas de hacer bien las cosas”, apuntó. Pero a pesar de la derrota sufrida hace dos jornadas frente al Valencia, el conjunto rojillo está mostrando un fútbol brillante y competitivo, lo que le permite mantenerse plenamente vivo en la lucha por los puestos europeos.

Sobre la Real Sociedad, Lisci espera un equipo "agresivo en presiones" y "sin miedo a los duelos individuales". "Son muy verticales con balón y su calidad individual es tremenda. No es inferior a Betis y Villarreal”, afirmó, destacando un “elemento diferencial” como Oyarzabal.

Con ambos equipos separados por un margen mínimo en la clasificación y con Europa en el horizonte, el choque promete ser un pulso intenso entre dos conjuntos que atraviesan un gran momento competitivo.