La Real Sociedad responde a la polémica de la final de Copa del Rey: "Que el socio utilice su entrada para trapichear es mucho pensar"

El presidente del club donostiarra, Jokin Aparreibay, ha dado explicaciones después de que muchos socios hayan mostrado su malestar con el proceso de venta de entradas, pues los agraciados en el sorteo podrán ceder sus localidades a un tercero, lo que podría dar pie a la reventa

Después de conquistar su última Copa del Rey sin público en las gradas por la pandemia, la Real Sociedad regresará el próximo 18 de abril a La Cartuja para luchar por levantar su cuarto título ante el Atlético de Madrid. Esta vez sí lo hará con su afición respaldando al equipo. Pero son muchos los que no quieren perderse esta ocasión histórica y en los últimos días ha crecido la polémica en Donostia por el proceso de venta de entradas.

En total, la RFEF ha asignado a cada club 25.560 localidades, reservándose la entidad donostiarra el 15% para sus compromisos, algo por otra parte habitual. En total, por tanto, quedan 21.838 entradas para los 32.654 socios con derecho a solicitar una de ellas, acabando el plazo este viernes 13 de marzo con un número de interesados ya superior al de billetes disponibles, como cabía esperar.

"En ningún momento se ha perjudicado al socio"

El club txuri urdin ya imformó de que los socios con 25 años o más de antigüedad tendrán su entrada garantizada. Pero la sorpresa saltó el pasado miércoles al anunciarse que los agraciados podrán realizar la cesión de su localidad a cualquier otra persona, lo que ha enfadado a buena parte de la afición y ha llevado al presidente, Jokin Aperribay, a dar explicaciones este viernes, asegurando que "en ningún momento" se ha "perjudicado al socio en el sorteo" que se celebrará el próximo miércoles a la una de la tarde.

El máximo dirigente de la Real Sociedad comenzó su comparecencia en Anoeta felicitando al equipo por la clasificación para la final, un "grandísimo resultado" para el club, y tanto a la afición txuri urdin como a la del Athletic por su "comportamiento ejemplar" en las semifinales, pasando a detallar el proceso que tanta polvareda ha levantado.

El premio a la fidelidad como socio

Así, Aperribay explicó que el club decidió que solo los socios con asiento en Anoeta (32.654) podían optar a una entrada y que en ese escenario se plantearon si premiar o no la antigüedad: "Primero pensamos en premiar a los que tenían 50 años o más de antigüedad, pero nos quedamos con los que tienen 25 o más".

El próximo 18 de marzo, el sorteo

La Real Sociedad tiene 21.838 entradas para sus socios y el sorteo se realizará el 18 de marzo a las 13.00 horas, un día después de lo que tenía previsto. Después, el proceso de compra será únicamente en la plataforma oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a principios de abril y la entidad informará de cómo hacer la compra a cada socio agraciado. Pero los premiados en el sorteo podrán poner los datos de la persona que vaya a La Cartuja, independientemente de si es socia o no, en la entrada, cuyo precio oscilará entre los 89 y los 282 euros.

Aperribay no duda de la honradez de sus socios

"Nosotros hemos intentado que los máximos socios posibles sean los agraciados. Solicitamos a la RFEF si podía hacerse la compra de otra forma y no ha podido ser por falta de tiempo. Que el socio utilice su entrada para trapichear es mucho pensar y no creemos que sea así. En ningún momento hemos perjudicado al socio en el sorteo. No creo que los socios de la Real tengan voluntad de inscribirse en el sorteo para hacer negocio", subrayó sobre este polémico proceso el presidente realista.

"Me preocupa que dudéis del socio, yo no creo que quiera hacer trampas. Me gustaría que todos los que han solicitado entradas sean los que pongan su nombre y vayan", añadió Aperribay respecto a una hipotética reventa de entradas. "En el caso de que un socio agraciado de un código que da acceso a la compra no quiera o pueda ir y renuncie, el código se pondría a disposición de otro socio", indicó.

Sin camiseta especial y en honor a Aitor Zabaleta

Además, el dirigente txuru urdin aclaró que la Real Sociedad no sacará una camiseta especial para la final, por lo que vestirá una de sus indumentarias oficiales, destacando también que "el que más se merece ganar es Aitor Zabaleta", aficionado realista que fue asesinado por ultras del Atlético de Madrid en 1998.