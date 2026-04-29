El punto débil que debe mejorar la Real Sociedad

Nadie tiene dudas de que Pellegrino Matarazzo ha revitalizado al equipo vasco gracias a sus ideas y a su forma de entrenar, pero es cierto que no ha podido detener la sangría de goles en contra la cual está siendo un verdadero lastre a la hora de estar más arriba en la clasificación de Primera división

La Real Sociedad está firmando una gran temporada después de haberse proclamado campeón de la Copa del Rey y tras haber realizado una remontada en LaLiga, después de un mal arranque de campaña, que le permite tener aún opciones, remotas eso sí, de terminar en la quinta posición de la clasificación de Primera división. El motivo principal de esto es, sin duda, Pellegrino Matarazzo quien con sus ideas y su forma de entrenar ha mejorado mucho al equipo. Sin embargo, el entrenador de Estados Unidos no ha podido detener la sangría de goles recibidos que es el punto débil de la Real Sociedad.

La Real Sociedad, el segundo equipo de LaLiga que más goles encaja esta temporada

La Real Sociedad tiene un punto débil esta temporada y ese no es otro que su debilidad defensiva y, por tanto, los goles que encaja que lo convierten en uno de los peores equipos del fútbol español en esta temporada en ese aspecto.

La Real Sociedad, a pesar que actualmente es octava clasificada de Primera división, es el segundo equipo que más goles recibe, con 52. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo sólo tiene por encima al Sevilla FC que ha encajado un total de 55 tantos, siendo peor en este apartado que otros clubes que están peleando por no bajar a Segunda división como el RCD Mallorca (51), Real Oviedo (51), Levante UD (50), Elche CF (50) o Girona FC (50).

Esta debilidad quedó más patente que nunca en el último partido de LaLiga que la Real Sociedad jugó en Vallecas contra el Rayo Vallecano el pasado fin de semana. El equipo txuri-urdin llegó a la recta final del encuentro con una ventaja de 1-3, pero no pudo contener las embestidas del conjunto madrileño que con goles de Lejeune y Alemao destaparon las carencias defensivas de una Real Sociedad que tiene ya como objetivo el solucionarlas de cara a la siguiente temporada.

Una forma de de volverse un equipo mejor en el aspecto defensivo es acudir al mercado de fichajes. En principio, la Real Sociedad va a acudir al mercado de verano con la intención de fichar a un lateral derecho y a un defensa central que eleve el nivel de la zaga.

El próximo partido de la Real Sociedad es contra el Sevilla FC, el equipo más goleado de LaLiga esta temporada

El próximo partido de LaLiga de la Real Sociedad es contra el Sevilla FC. Un encuentro en el que miden fuerzas los dos equipos más goleados de Primera división durante esta temporada.

Dos conjuntos que se han caracterizado durante esta campaña por ser débiles en el aspecto defensivo. Por tanto, se espera un encuentro en donde haya goles.