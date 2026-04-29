Sinner - Jódar en directo: partido de Rafa Jódar de cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 en vivo online

Retransmisión en directo del partido de cuartos de final de Mutua Madrid Open 2026 entre Jannik Sinner y Rafa Jódar.

¡Buenas tardes! Comenzamos con la retransmisión en directo del partido de cuartos de final de Mutua Madrid Open 2026 entre Jannik Sinner y Rafa Jódar.

Jannik Sinner - Rafa Jódar: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

No hay precedentes entre los dos y, de hecho, Sinner ha estudiado esta semana muy bien a su posible rival porque no lo conocía y no quería llevarse sorpresas

"No será la única vez que nos enfrentemos, esa es mi sensación. Creo que seria bueno para mí también. Sería bueno enfrentarme a él antes de los torneos más importantes que se avecinan, Roma y luego Roland Garros. (...) Sería una muy buena información, jugar contra él, para los torneos más importantes que se avecinan. Es un jugador nuevo muy prometedor. Un gran talento. Así que veremos qué nos depara".

Rafa Jódar y Jannik Sinner disputan el partido más interesante de cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 y el más esperado por el público, deseoso de ver de lo que es capaz el joven talento español ante el número uno del tenis mundial.

Sinner ha dejado alguna duda en los primeros partidos que ha disputado en la Caja Mágica, pero tras perder el primer set en su debut ante Bonzi, ha ido a más conforme se adaptaba a la tierra y a la altura de Madrid y ya solventó con cierta comodidad su compromiso de octavos ante el británico Cameron Norrie.

Rafa Jódar, por su parte, sufrió en su debut ante De Jong, barrió a un Top-10 como Alex de Miñaur, jugó un partidazo ante Joao Fonseca y frente a Vit Kopriva fue de menos a más para acabar cerrando el último set en blanco.

Ante Sinner parte como víctima y, de hecho, ha asegurado que va a aprender un montón de este partido. Aunque, también, tratará de poner sus armas en la pista por si suena la campanada y el número uno del mundo muestra alguna flaqueza. Hasta ahora sólo ha caído este año con Djokovic en Australia y con Mensik en Doha. Y lleva sin perder en un Master 1.000 desde octubre. Ha ganado los cuatro últimos que ha jugado (París, Indian Wells, Miami y Montecarlo).

El encuentro se juega en el horario estrella del torneo y ya ayer miércoles, en el choque entre Jódar y Kopriva, se vivió un ambiente espectacular, que debería ser aún mejor en este esperado duelo de cuartos.