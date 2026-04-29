Jannik Sinner - Rafa Jódar: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

Jannik Sinner y Rafa Jódar se enfrentan en cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026

Jannik Sinner y Rafa Jódar disputan el partido más esperado de esta edición 2026 de Mutua Madrid Open. Era el deseado, aunque pocos esperaban ver al joven talento español a estas alturas de torneo cuando por su lado del cuadro, antes de llegar a Sinner, iban jugadores como De Miñaur o Rublev.

Sin embargo, Jódar ha demostrado que está a la altura y se ha convertido en la gran sensación del torneo, hasta el punto de llamar la atención casi desde el principio del número uno del mundo, un Jannik Sinner que tal vez sí intuía que iba a tener que enfrentarse a él a estas alturas, porque fue a verlo in situ a su segundo partido, ante De Miñaur.

El tenista madrileño se enfrenta esta vez a su reto más complicado. Hasta ahora sólo había jugado con dos top-10. Victoria ante De Miñaur en este torneo y derrota con Taylor Fritz en Delray Beach. Pero nunca lo había hecho con un jugador como Sinner, que junto a Alcaraz está un escalón por encima del resto.

Rafa Jódar ha reconocido que de este partido puede aprender mucho. Aunque eso no significa que lo vaya a tirar. Tratará de hacer su tenis y jugar sus bazas. Muchos han intentado ganarle a Sinner y pocos lo han conseguido. Este año tan sólo Djokovic en Australia y Mensik en Doha. Lleva 20 victorias consecutivas y no ha perdido un partido en un Master 1.000 este año. De hecho, no lo pierde desde Shanghai 2025, cuando se retiró.

Con llegar aquí, Jódar ha cumplido de sobra, así que la presión no debería afectarle. Con un poco más que haga en el próximo torneo llegará a Roland Garros como cabeza de serie. O, incluso, sin eso.

¿A qué hora se juega el Jannik Sinner - Rafa Jódar?

El partido entre Rafa Jódar y Jannik Sinner correspondiente a los cuartos de final masculinos del Mutua Madrid Open 2026 tendrá lugar este miércoles 29 de abril. El encuentro se celebrará en el último turno de la sesión de matutina de la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica, no antes de las 16:00 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.