F1 GP Barcelona-Catalunya 2026 | Clasificación en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Se terminaron los entrenamientos en tierras catalanas y empieza la acción. Alonso y Sainz no llegan con buenos registros, mientras que McLaren parece dispuesto a luchar con Mercedes por el gran botín

¡Buenas tardes! Arrancamos ya nuestro directo de la Calificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1 . Un certamen donde las previsiones para los dos pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, no son nada buenas visto lo visto en los tres entrenamientos libres que se han disputado en Montmeló. A las 16:00 horas tendrán la oportunidad de buscar un milagro que les sitúe en buena posición en la parrilla de salida para la carrera de mañana.

Podría ser la última vez que Fernando Alonso pilote en Montmeló en la F1. Cabe recordar que el año que viene esta parada no estará en el calendario.

Y estos son los tiempos que han firmado en la FP3.

Williams va a tener difícil entrar en la Q3. Equipos como RB, Haas, Audi o Alpine estarán disputándose las dos plazas de la Q3, porque si no ocurre nada fuera de lo común, McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes deberían entrar en Q3 sin problemas.

El calor de Barcelona va a ser determinante para la clasificación de hoy, la temperatura de la pista ronda las 50ºC y por lo que hemos visto en los entrenamientos libres, los neumáticos blandos van a derretirse en una o dos vueltas.

¡Un minuto ya para que arranque la 'Qualy'! Todo preparado para que arranque la Q1.

¡Ya ha salido Fernando Alonso! Lo ha hecho con blandos. Y en el paddock hablan ya del nuevo destino del piloto asturiano para 2027.

Carlos Sainz salió antes que Fernando y de momento tiene el mejor tiempo el madrileño. Alonso tiene por ahora el sexto mejor tiempo, pero quedan los peces gordos por salir.

Provisionalmente, están fuera de la Q2 Checo Pérez, por 23 milésimas respecto a Sainz, Ocon, a 29, Bottas, Albon, Alonso y Stroll.

Aston Martin se confirma como el peor coche, detrás de Cadillac. Williams, el siguiente que más sufre, con Albon fuera y Sainz en el corte. Ocon fuera, con Bearman P11.

Fernando Alonso llevaba 41 clasificaciones consecutivas superando a Lance Stro ll en clasificación para la carrera principal del fin de semana. El canadiense acaba de romper esa racha tras años.

Han tardado en salir los coches. Verstappen uno de los primeros y es líder ahora mismo. Sainz es séptimo.

Sale el piloto de Ferrari por su propio pie, pero ha sido un accidente fuerte contra el muro.

Pues a pesar de que quedan 8 minutos y 30 segundos, todos los pilotos van a tener solamente un intento. Porque les queda únicamente un juego de neumáticos blandos nuevos.

Se acabaron los ensayos en Barcelona. Llega la calificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya para ver el orden de la parrilla de salida de la carrera dominical.

En el último entrenamiento libre, el inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), marcaron el decimoquinto y el vigésimo tiempo, respectivamente.

En la mejor de sus once vueltas, Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 679 milésimas, 214 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) -que dio doce- y con 243 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente. En una sesión en la que el otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial -que está siendo investigado, por posible "pilotaje errático"- se inscribió séptimo, a ocho décimas de su compañero, al no haber podido completar un intento bueno.

Sainz, que dio 19 vueltas, invirtió, en la mejor de ellas, dos segundos y 51 milésimas más que Russell, del que se quedó a tres segundos y ocho décimas, en el mejor de sus 18 giros, el doble campeón mundial asturiano, en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la F1: en 2006 y en 2013.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), segundo en el Mundial, a 66 puntos de los 156 con los que lidera Antonelli, marcó el quinto tiempo, a siete décimas de Russell; del que se quedó a siete décimas y media, con el sexto crono, el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimocuarto en la tabla de tiempos, a un segundo y 946 milésimas del tiempo de Norris, en el más veloz de sus 14 giros, en una sesión en la que no se rodó mucho, ya que, con 31 grados centígrados ambientales y 50 en el asfalto, la mayoría prefirió guardar neumáticos para la calificación, que arrancará a las 16:00 horas (las 14:00 horas GMT).

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) repitió 21 veces el trazado y, en su mejor vuelta, se quedó -al igual que todos, con las gomas blandas- a tres segundos y doce milésimas de Russell, con el decimonoveno crono de una sesión que estuvo interrumpida durante unos minutos con bandera roja, cuando su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, 'ancló' su monoplaza, con un problema de frenos, en la grava contigua a la décima de las 14 curvas de la pista catalana.