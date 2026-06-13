Desvelan el posible destino de Fernando Alonso para el Mundial de F1 2027

El asturiano no desvelará su decisión hasta que pase el verano. Y en su cabeza planea la idea de retirarse pero también la de firmar por un nuevo equipo para su última temporada en el Gran Circo

Más paciencia que Fernando Alonso es difícil tener. El asturiano está aguantando en Aston Martin más de lo que imaginaba seguramente al principio. La temporada pasada intentó como pudo luchar contracorriente para meterse en el top-10 cada domingo, esperando que 2026 fuese su año con el monoplaza que Adrian Newey le estaba diseñando.

Sin embargo, el resultado ha sido todavía más desastroso. Honda y Aston Martin han fallado en la planificación y ahora están intentando diseñar el AMR26 'B' para la segunda vuelta del campeonato. Y fruto de ello, el piloto asturiano ha dejado claro que hasta que no vea dicho coche no tomará la decisión sobre su futuro.

Porque si obran el milagro, el ovetense podría aguantar un año más, pero si no logran cumplir sus expectativas todo apunta a que este será su último año en Silverstone.

Y como el futuro del bicampeón del mundo está ya en boca de todos en el paddock, los rumores ya vuelan. Tanto que, en Barcelona, ya han apuntado cuál podría ser próxima escudería: Gucci Alpine. Allí está Flavio Briatore, representante e íntimo amigo suyo.

Esta hipótesis no parece ninguna locura porque, aunque se trate de una escudería que también está en fase de crecimiento, Fernando estaría cerrando el círculo suyo en el Gran Circo con el equipo que le dio la gloria por primera vez.

De esta forma, sería el cuarto capítulo de la historia entre Alonso y Enstone. Cabe recordar que el equipo le acogió bajo el nombre de Renault entre 2003 y 2006, el periodo más glorioso de su carrera, y volvió a hacerlo entre 2008 y 2009 tras su traumática salida de McLaren. Fue también esta misma estructura, convertida ya en Alpine, la que le devolvió a la Fórmula 1 en 2021, en uno de los regresos más sorprendentes de la historia del deporte.

Además, gracias a su alianza con Mercedes, el asturiano tendría más esperanzas de poder despedirse firmando su 33ª victoria en la Fórmula 1.

Fernando Alonso se despide de Barcelona

"Sin duda va a ser un fin de semana especial y probablemente mi último fin de semana en Barcelona, en F1. Intentaré disfrutar el fin de semana, no voy a ser competitivo y tampoco estaré mucho tiempo en el coche en clasificación, aunque espero que sí en carrera, aunque sé que no tendremos el ritmo que queremos", afirmó Alonso en el Media Day.

Y es que el asturiano ha sido el gran agitado de la previa del Gran Premio de Barcelona-Catalunya con sus declaraciones sobre su futuro. El piloto español ha vuelto a jugar con su destino ante las preguntas de los periodistas y de los propios aficionados.

Y si eso dijo el pasado jueves, el día siguiente, cuando fue cuestionado por si se veía vestido de verde la próxima campaña, el bicampeón del mundo fue así de rotundo: "No lo sé. Estoy abierto a muchos escenarios diferentes".

En este sentido, manifestó que Aston Martin debe preocuparse antes de otros asuntos que de su futuro: "En este momento, los pilotos no son el mayor problema que tenemos en términos de competitividad. Arreglemos primero las otras cosas y luego ya llegará el turno de los pilotos".

Todas estas declaraciones llegaron en el Fan Forum celebrado en Barcelona, donde los aficionados aprovecharon para mostrarle todo su cariño al grito de "¡Alonso quédate!". Y, entre bromas, dejó en el aire que su despedida de Barcelona fuese cierta: "Ya sabéis cómo hay que tratar a la prensa de vez en cuando. Hay que decir alguna mentira para que no sepan cuándo mientes o dices la verdad".