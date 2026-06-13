F1 GP de Barcelona-Catalunya 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló

Tras una 'Qualy' en la que los españoles mostraron de nuevo las carencias de sus respectivos monoplazas, el certamen catalán llega a su final con una carrera en la que Hamilton pretende acabar con el monopolio de Mercedes

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimosexto y el vigésimo segundo, respectivamente.Russell, de 28 años, logró la décima 'pole' de su carrera -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 14 segundos y 679 milésimas, 64 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) -que sale segundo- y con 319 de ventaja sobre el otro Mercedes, el del italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.El inglés Lando Norris (McLaren), último ganador en el Circuit y que defiende título, marcó el cuarto crono y acompañará a Antonelli en la segunda fila de la parrilla. Una por delante de la que ocuparán los dos pilotos de Red Bull: el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen -quinto- y el francés Isack Hadjar.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará decimotercero, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la decimonovena posición.

Horario de la carrera del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026

La carrera del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 se disputa este domingo 14 de junio a las 15:00h de España y locales, cuando sean las 08:00h de México y las 11:00h de Argentina.

¿Dónde ver la carrera del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026?

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

La carrera podrá seguirse a través de Telecinco y diferentes contenidos del fin de semana también tendrán presencia en los canales del grupo.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

¿Dónde se disputa el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1 2026?

El trazado de Montmeló es uno de los más completos del calendario. Durante décadas ha sido considerado por equipos e ingenieros como uno de los mejores termómetros para medir el verdadero rendimiento de los monoplazas.

Sus largas curvas rápidas, las frenadas fuertes, las zonas de aceleración y una recta principal, que es la zona principal de adelantamientos, convierten al Circuit de Barcelona-Catalunya en una prueba extremadamente exigente tanto para pilotos como para coches. Por eso, históricamente, los equipos han utilizado Barcelona como referencia para evaluar si las mejoras introducidas funcionan realmente.

La carrera del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 se disputará a 66 vueltas. Con una longitud de 4,657 kilómetros por giro, los pilotos recorrerán un total de 307,236 kilómetros durante la prueba dominical, una distancia que suele completarse en alrededor de una hora y media salvo que aparezcan coches de seguridad o interrupciones.