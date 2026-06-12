F1 GP de Barcelona-Catalunya 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV la Clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 en Montmeló

Fernando Alonso y Carlos Sainz llegan a un trazado con muy pocas expectativas visto lo visto en los entrenamientos libres, donde los Mercedes y los McLaren han sido los más rápidos

Se acabaron las probaturas en Barcelona. Llega la primera prueba de fuego y la que puede marcar el devenir del certamen catalán: la calificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Y lo hace en un contexto de supremacía de Mercedes y McLaren en los entrenamientos libres, unas sesiones que han servido para evidenciar una vez más que tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso están muy lejos de sus pretensiones al comienzo de este curso.

El asturiano y bicampeón del mundo parece haber tirado incluso ya toalla ya y ha comenzado a soltar algunas perlas sobre su futuro para ir poniéndose en el escaparate. Cuestionado por si se veía de verde la próxima temporada, el ovetense contestó lo siguiente ante sus seguidores: "No lo sé, estoy abierto a a muchos escenarios diferentes". O lo que es lo mismo, si le ofrecen un asiento de primera fila, allá que se irá.

Por último, cabe recordar que en la previa de este certamen también se conoció que Gasly recuperaba su lugar en el podio del Gran Premio de Mónaco tras haber revocado la FIA las dos sanciones de cinco segundos que le impusieron los comisarios en tierras monegascas. Sin duda, una gran noticia para el equipo de Alpine y unos cuantos cambios en sendas clasificaciones.

Horario de la Calificación del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026

La calificación del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 se disputa este sábado 13 de junio a las 16:00h de España y locales, cuando sean las 08:00h de México y las 11:00h de Argentina.

¿Dónde ver la Calificación del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026?

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

La carrera podrá seguirse a través de Telecinco y diferentes contenidos del fin de semana también tendrán presencia en los canales del grupo.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

¿Dónde se disputa el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1 2026?

El trazado de Montmeló es uno de los más completos del calendario. Durante décadas ha sido considerado por equipos e ingenieros como uno de los mejores termómetros para medir el verdadero rendimiento de los monoplazas.

Sus largas curvas rápidas, las frenadas fuertes, las zonas de aceleración y una recta principal, que es la zona principal de adelantamientos, convierten al Circuit de Barcelona-Catalunya en una prueba extremadamente exigente tanto para pilotos como para coches. Por eso, históricamente, los equipos han utilizado Barcelona como referencia para evaluar si las mejoras introducidas funcionan realmente.

La carrera del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 se disputará a 66 vueltas. Con una longitud de 4,657 kilómetros por giro, los pilotos recorrerán un total de 307,236 kilómetros durante la prueba dominical, una distancia que suele completarse en alrededor de una hora y media salvo que aparezcan coches de seguridad o interrupciones.