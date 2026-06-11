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F1 GP de Barcelona-Catalunya 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Tras la cita de Montecarlo, el Gran Circo aterriza en Barcelona con el deseo de seguir viendo crecer a Fernando Alonso con su AMR26 y de que Carlos Sainz vuelva a la zona de los puntos

F1 GP de Barcelona-Catalunya 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Fernando Alonso quiere seguir sumando en Barcelona.IMAGO

Alberto GálvezAlberto Gálvez 4 min lecturaSin comentarios

El Mundial de F1 2026 llega a Barcelona con Antonelli como gran dominador del campeonato. El joven piloto de Mercedes acumula cinco victorias consecutivas y ya dispone de una ventaja de 66 puntos sobre el segundo clasificado que es Lewis Hamilton, quien parece dispuesto a aprovechar su segunda temporada en Ferrari y experimentar una segunda juventud.

Será también una magnífica ocasión para ver si Fernando Alonso y Aston Martin por fin han despertado de su letargo. El asturiano consiguió en Montecarlo su primer punto tras la sanción que recibió 'Checo' Pérez y ya no ocupa el farolillo rojo de la tabla. Eso sí, tanto a él como a la escudería británica le quedan mucho trabajo por delante si quieren, al menos, maquillar la temporada.

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026:

La nueva Fórmula 1 continúa en Barcelona, por lo que los aficionados españoles a la Fórmula 1 no sufrirán modificación horaria alguna para ver la acción en pista este fin de semana.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 5 de junio a las 13:30h

- Entrenamientos libres 2: Viernes 5 de junio a las 17:00h

- Entrenamientos libres 3: Sábado 6 de junio a las 12:30h

- Clasificación: Sábado 6 de junio a las 16:00h

- Carrera (66 vueltas): Domingo 7 de junio a las 15:00h

¿Dónde ver el GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026?

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Mediaset emitirá el Gran Premio en abierto para toda España. La carrera podrá seguirse a través de Telecinco y diferentes contenidos del fin de semana también tendrán presencia en los canales del grupo.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

¿Dónde se disputa el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de F1 2026?

El trazado de Montmeló es uno de los más completos del calendario. Durante décadas ha sido considerado por equipos e ingenieros como uno de los mejores termómetros para medir el verdadero rendimiento de los monoplazas.

Sus largas curvas rápidas, las frenadas fuertes, las zonas de aceleración y una recta principal, que es la zona principal de adelantamientos, convierten al Circuit de Barcelona-Catalunya en una prueba extremadamente exigente tanto para pilotos como para coches. Por eso, históricamente, los equipos han utilizado Barcelona como referencia para evaluar si las mejoras introducidas funcionan realmente.

La carrera del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 se disputará a 66 vueltas. Con una longitud de 4,657 kilómetros por giro, los pilotos recorrerán un total de 307,236 kilómetros durante la prueba dominical, una distancia que suele completarse en alrededor de una hora y media salvo que aparezcan coches de seguridad o interrupciones.

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