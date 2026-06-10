Fernando Alonso se carga los planes de Adrian Newey en Aston Martin

El piloto asturiano cree que el ingeniero británico debe estar más en pista durante la temporada y así se lo ha hecho saber tanto a él como a su equipo de cara al futuro

Fernando Alonso ya no es colista en el Mundial de F1 2026. Se alinearon todos los planetas en Mónaco y después del veredicto de los comisarios con 'Checo' Pérez, el asturiano acabó sumando su primer punto de la temporada.

Esto coincidió con el regreso de Adrian Newey al paddock de Montecarlo. Un hecho que el asturiano no ha querido dejar pasar por alto y ha lanzado un mensaje directo tanto para el ingeniero británico como para Aston Martin.

Cuestionado por el papel de Newey en dicho certamen, el ovetense fue claro: "Quiero decir que hablamos con él todas las semanas, así que no es que no estemos al día de las cosas, pero cuando viene al circuito siempre es muy meticuloso con los comentarios de los pilotos e intenta entender exactamente qué está pasando en cada una de las curvas, y creo que piensa con antelación".

"Así que piensa en lo que el nuevo paquete aportará a ese problema específico que estamos explicando aquí en Mónaco, y no solo a esto: está pensando en el paquete de Singapur, en lo que se puede hacer para el próximo circuito urbano y cosas así. Tenemos al mejor con nosotros, así que cuanto más tiempo pasemos con él en pista, mejor será", expresó el bicampeón del mundo en tierras monegascas.

Pedro de la Rosa también analiza el primer monoplaza de Newey

Pedro de la Rosa coincidió con Newey en McLaren y cuando le preguntaron en Mónaco si notaba diferencias de aquel ingeniero a este, el catalán fue contundente: "Bueno, la verdad es que la única diferencia es que ya no conduzco sus coches, por desgracia, pero no veo ninguna diferencia en Adrián. Trabaja sin descanso. Su ética de trabajo es excepcional".

"Es uno de esos ingenieros que siempre escucha al piloto más que nadie con quien haya trabajado, lo cual es realmente admirable para un expiloto, porque hoy en día, en este mundo moderno donde los datos lo son todo, a veces hablas con un ingeniero y está mirando la pantalla, te mira a la cara y no sabe si los datos son correctos o si tú tienes razón, ¿sabes? En cambio, Adrián simplemente anota tus comentarios en una libreta", continuó exaltando Pedro.

¿Ha estado enfermo Adrian Newey?

Por mucho que Fernando Alonso tire de optimismo, la temporada en Aston Martin está siendo decepcionante por segundo año consecutivo. Pero realmente, este curso es el primero en el que podría evaluarse el papel y el trabajo de Adrian Newey en el equipo de Silverstone.

El prestigioso ingeniero británico anunció su fichaje por la escudería de Lawrence Stroll a finales de 2024, pero hasta marzo de 2025 no pudo ponerse manos a la obra al tener que cumplir con la normativa.

Sin embargo, su primer monoplaza no ha respondido a las expectativas. Ni siquiera a las suyas. Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll no paran de quejarse de las imperfecciones que tiene el AMR26 a día de hoy. Y con razón.

Y en medio de semejante contexto, algunas voces han apuntado que el propio Adrian Newey podría haber estado ausente debido a una enfermedad relacionada con el estrés. Aston Martin, por el momento, ni lo ha desmentido ni lo ha confirmado. Pero quizás, por eso, su presencia en Montecarlo fue celebrada por todos.

A sus 67 años, seguir el ritmo de viaje de los pilotos podría no ser lo más deseable para él. Seguramente en su mente había diseñado otro estilo de vida cuando fichó por Aston Martin. Pero si Fernando se lo pide, seguramente acabe haciendo el esfuerzo de reorganizar su agenda de 2026.