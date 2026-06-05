Fernando Alonso sentencia a la F1 actual: "Los coches híbridos no deberían competir. Es tan sencillo como eso"

El piloto asturiano, muy crítico con el nuevo reglamento, ha comprobado que en Mónaco no se ha producido el acercamiento del que presumió la Fórmula 1

La teoría que lleva defendiendo la Fórmula 1 desde el inicio de temporada tenía, a priori, su culminación en un circuito siempre complicado como el de Montecarlo. Un trazado urbano donde adelantar, prácticamente, parece imposible y en el que con la nueva reglamentación iba a contar más el piloto que el coche.

La realidad, en los dos primeros entrenamientos libres, es que es más de lo mismo. Cada escudería está donde tiene que estar y los peores coches, como Aston Martin, siguen a años luz de los mejores.

Mucha parte de culpa la tienen ellos, que llevan arrastrándose desde principios de temporada. Pero tampoco las escuderías de la clase media han podido demostrar estar algo más cerca en este gran premio, como suele ocurrir históricamente.

Sobre esto se le preguntó a Fernando Alonso y el piloto español, que no suele callarse nada y que desde el principio ha sido muy crítico con el reglamento, se soltó.

La "peor generación de coches" que ha pilotado Fernando Alonso

"Probablemente sea la peor generación de coches que he pilotado en Mónaco", señala para empezar el piloto ovetense. Sus palabras no desentonan con lo que ha dicho antes y con lo que han dicho también otros pilotos, como Max Verstappen.

El piloto de Aston Martin justificó, a continuación, una aseveración tan dura. "Hay mucha inconsistencia en el freno motor del coche por la forma en la que se recarga batería al frenar o cuando se levanta el pie del acelerador y cosas por el estilo. A veces hay menos, otras sí y otras no. Con batería llena no se recarga, con lo que no tienes freno motor. Es como que te empuja", explicaba el ovetense.

Fernando Alonso se centraba en cosas técnicas y ahí, aparte de las críticas a que la mayor igualdad esperada en Mónaco no es tal, también asumía la mala situación de su Aston Martin. "No estamos contentos con el eje delantero. Estamos perdiendo mucho agarre delantero en la mitad de las curvas y tenemos un subviraje crónico que no conseguimos resolver. También hay problemas tanto al subir como al bajar. Y eso, junto al nivel de recarga de batería al entrar en las curvas... En Mónaco son aspectos cruciales para ser preciso y tener confianza en las curvas. Es una forma inconsistente de reducir marcha y la velocidad a la que se aborda las curvas, con lo que no es fácil de conducir", explicó.

Las mejoras en Aston Martin, por ahora, no van

El español aclaró que han hecho algún cambio de configuración de la FP1 a la F2 y que harán más esta noche. "Esperamos mejorar la situación, pero por ahora es un tema complicado", reconoce.

"Necesitamos mejorar el comportamiento del motor y de la caja de cambios, con este complicado sistema de recuperación de energía; para entender mejor cómo afrontar las curvas. (...) Recuperamos mucha energía durante la frenada, el eje trasero está cargando la batería totalmente en la frenada y luego tienes reducciones de marcha en las que tienes que interactuar con el blip del motor para meter la siguiente marcha. Están pasando muchas cosas y no estamos al nivel", añade.

Aunque todos esos problemas propios centran su atención y aunque dijo haberse sentido "bien" en una jornada que empezó destrozando el coche, eso no le hizo olvidarse del inicio de toda su explicación y volvió a dejar claro que la Fórmula 1 actual no le gusta. "Así son las reglas. Los coches híbridos no deberían competir. Es tan sencillo como eso", sentenció el piloto asturiano.