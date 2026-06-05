Ferrari rompe con todo y Fernando Alonso se queda

Hamilton y Leclerc lideran los segundos libres del Gran Premio de Mónaco, en el que Sainz acabó duodécimo y los Aston Martin, en la cola de la parrilla

Ferrari manda de inicio en Mónaco. La escudería más mítica de la Fórmula 1 acaba la jornada de entrenamientos libres copando las dos primeras posiciones y el veterano Lewis Hamilton, dejando con la miel en los labios al ídolo local.

El piloto británico hizo el mejor tiempo en los segundos libres y dejó a una décima a su compañero de escudería, Charles Leclerc, y a un Max Verstappen que ve su oportunidad en este circuito, donde es tan difícil de adelantar, y ha empezado a apretar desde el primer día.

La sorpresa, de momento, fue ver a los Mercedes fuera del 'podio provisional' y, también, ver a George Russell por delante de su compañero. Aunque así ya ha comenzado más de un gran premio y, al final, ha sido el italiano el que ha celebrado el domingo.

Lejos parecen los McLaren por ahora. Y no tanto porque Lando Norris haya acabado la FP2 en una sorprendente decimonovena posición, casi con el mismo tiempo que Fernando Alonso, sino porque su compañero Oscar Piastri tampoco ha estado a la altura de los mejores y ha finalizado en séptima posición, a más de un segundo de Hamilton.

Los españoles confirmaron lo que se preveía de ellos, aunque con Fernando Alonso siempre hay esperanzas de reacción el sábado, como ya ha hecho este año en otros circuitos.

Carlos Sainz lucha por encabezar la clase media

Carlos Sainz acabó duodécimo y los Williams demostraron que mantendrán una dura pelea con Haas y Alpine por intentar meterse en el Top-10. Un lugar de privilegio que, por ahora, copan los Audi, que de inicio están liderando la clase media en Montecarlo.

Los Aston Martin, por su parte, volvieron a ser los últimos de la parrilla. Fernando Alonso, que sacó casi un segundo a su compañero Lance Stroll, acabó superando también al Cadillac de Valtteri Bottas para finalizar en vigésima posición. Parece lejana la posibilidad de alcanzar la Q2, pero esto es Mónaco y aquí los milagros aparecen.

El piloto asturiano, al menos, se puede consolar con haber vivido unos tranquilos segundos libres tras el incidente de la mañana, en el que destrozó su Aston Martin.

Clasificación FP2 del GP de Mónaco 2026 de F1

1. L. Hamilton (Ferrari) 1:13.026

2. C. Leclerc (Ferrari) +0.111

3. M. Verstappen (Red Bull) +0.168

4. G. Russell (Mercedes) +0.379

5. A. Antonelli (Mercedes) +0.503

6. I. Hadjar (Red Bull) +1.061

7. O. Piastri (McLaren) +1.062

8. N. Hulkenberg (Audi) +1.068

9. G. Bortoleto (Audi) +1.333

10. O. Bearman (Haas F1) +1.430

11. P. Gasly (Alpine) +1.471

12. C. Sainz (Williams) +1.486

13. A. Albon (Williams) +1.574

14. A. Lindblad (Racing Bulls) +1.722

15. F. Colapinto (Alpine) +1.732

16. L. Lawson (Racing Bulls) +1.759

17. E. Ocon (Haas F1) +1.819

18. S. Pérez (Cadillac) +2.090

19. L. Norris (McLaren) +2.248

20. F. Alonso (Aston Martin) +2.268

21. V. Bottas (Cadillac) +2.733

22. L. Stroll (Aston Martin) +3.148