F1 GP Mónaco 2026, la carrera en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Retransmisión en directo del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1 con Alonso y Sainz

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1 , una carrera siempre especial en el calendario.

El circuito urbano del Principado de Mónaco siempre es especial por sus peculiares características, por lo cerca que están los límites y lo difícil que es adelantar en él. Eso hace que la lucha por ocupar una posición al inicio y las estrategias de paradas sean claves.

La F2 nunca decepciona y da emoción. Y, en Mónaco, más. Nikola Tsolov y Campos Racing han ganado la carrera de este domingo, que ha hecho disfrutar a los espectadores antes de que los 'magos' de la F1 entren en liza

Mónaco es glamour. es el gran premio con más famoseo, pero este año le ha ganado a todos la presencia de Kim Kardashian, que ha venido para ver a su amigo Lewis Hmailton

Falta media hora... Hay que recordar cómo quedó la parrilla de salida, con Antonelli y Verstappen en primera línea, seguidos de los Ferrari

Es la cuarta pole de la temporada para Kimi Antonelli , que está dejando en muy mal lugar a George Russell con el que ya se empieza a dudar en Mercedes; el británico acabó ayer a cuatro décimas de su compañero

Habrá que estar muy atentos también a lo que haga Charles Leclerc . El monegasco corre en casa y brilló durante todo el fin de semana, pero un problema en la Q3 y un toque con las protecciones posterior le dejó en cuarta posición. Estará motivado y eso, para los demás, es un peligro

Ya están dando los coches la vuelta de formación. Esto está a punto de comenzar...

Max Verstappen se retira; confirman por la radio que habia roto el motor. Vaya desilusión con la gran Clasificación que había realizado

(4/78) Andrea Kimi Antonelli se está escapando de sus perseguidores y ya saca tres segundos a Lewis Hamilton, que es segundo

Así ha sido la salida de Max Verstappen; Leclerc lo ha evitado de milagro y ha sido también mucha suerte que no haya provocado ningún accidente

(9/78) Sanción para Checo Pérez , que permitirá a Fernando Alonso ganar una plaza más en carrera; delante, Antonelli ya saca 5 segundos y medio a Hamilton y las posiciones no cambian

(14/78) La ventaja de Antonelli, finalmente, se ha estabilizado en torno a los cuatro segundos sobre Hamilton, que sigue a la espera de que pase algo para tener alguna opción; la emoción delante está en la lucha entre Russell y Hadjar

(17/78) Hamilton sigue recortando y se pone a 3.2 de Antonelli; aquí el problema es que no se puede adelantar, pero si estás cerca, sí que puede hacer un undercut

(18/78) Segundo abandono en la carrera; se trata de Valtteri Bottas, que marchaba último, por lo que afecta poco a la clasificación

(21/78) La diferencia entre los dos primeros vuelve a irse a los 5.5 segundos; están buscando la mejor solución cada uno, pero de momento cambia poco

(21/78) Donde hay emoción es con Russell; Hadjar no puede ni meter primera y no lo puede adelantar... Esto es Mónaco y aquí es imposible

(23/78) Hadjar ya está a 18 segundos de Leclerc; ha hecho un hueco entre los tres primeros y el resto, y ha dejado sin opciones de podio a Russell salvo que pase algo en forma de safety car

(27/78) Kimi Antonelli se ha ido definitivamente de Hamilton y evia, incluso, una sorpresa en la parada; saca al británico... más de 10 segundos

(31/78) Oliver Bearman va a ser el tercero en retirarse ; el británico ha ido también a cola desde el principio; atrás, Fernando Alonso sigue decimosexto

(31/78) Entra Hadajr, lo que abre la puerta a George Russell, que ha estado a remolque todo el gran premio

(32/78) Russell entró a continuación y le ha hecho un undercut a Hadjar, que había tenido muy mala parada en boxes

Han sancionado a Hamilton y Russell por exceso de velocidad en el pitlane; como no pararán más, los cinco segundos que han recibido se les sumarán al final

(42/78) Carlos Sainz ha formado un 'trenecito' detrás de él y ayuda a su compañero a escaparse y asegurar un punto; tiene detrás a Lindblad, Hulkenberg y Colapinto muy pegados

Mónaco siempre es especial y si, además, se da la circunstancia de que en la Clasificación poco salió como se esperaba, aún se prevé más emocionante. El Gran Premio de Mónaco 2026 llega con una gran expectación por lo sucedido el sábado. No tanto porque Kimi Antonelli pudiera ocupar la primera plaza, algo que se esperaba poco viendo los Libres, pero que entraba dentro de la lógica, sino por lo que tiene detrás.

Junto a él sale un maestro en robar primeras posiciones en la salida como es Max Vrstappen. Y sabiendo lo importante que es ocupar una plaza en un circuito como el de Montecarlo donde no se puede adelantar, seguro que el 'neerlandés volador' irá con el cuchillo entre los dientes en ese arranque.

Luego están los que vienen detrás, los dos Ferrari. Los coches rojos han sido los más fuertes todo el fin de semana, pero Leclerc tuvo un problema en la Q3 y tuvo que conformarse con la cuarta plaza y Hamilton no estuvo a la altura de Antonelli y Verstappen. Pero siguen teniendo el mejor coche y van a apretar a los de delante.

Y eso sin contar con un George Russell que querrá resarcirse de su mala clasificación y no dar más ventaja a Antonelli. O los McLaren, que no han estado bien todo el fin de semana, pero que, al fin y al cabo, son los vigentes campeones.

La emoción está asegurada. También en la zona media, donde Carlos Sainz tiene mucho que decir partiendo desde el puesto 12. Sobre todo porque esa plaza no le correspondía, pero se vio relegado a ella por un error que admitió él mismo.

El Aston Martin de Fernando Alonso sólo le da para ser el último de la cola y, aunque el piloto asturiano pueda hacer 'magia', como mucho le permitirá adelantar a lo Cadillac y a algún otro coche que haya cometido un error. Como en los últimos grandes premios.