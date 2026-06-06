F1 GP de Mónaco 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en Montecarlo

El certamen monegasco llega a su prueba final, una carrera que volverá a estar marcada, salvo sorpresa, por la Clasificación de este sábado

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 19 años el líder más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, llega en esa privilegiada posición al sexto Gran Premio del año, el de Mónaco: la prueba más icónica del calendario; que se disputa este fin de semana en las calles del bello principado de la Costa Azul.

Mientras, Ferrari ha anunciado esta semana la renovación -"por varios años", sin especificar la duración del contrato- de Charles Leclerc, el único monegasco de toda la historia que ha ganado 'en casa', hace dos cursos, un Gran Premio presente en la primera edición del Mundial de la categoría reina, en 1950; y que desde 1955 -y con la excepción de 2020, cuando se anuló, a causa de la pandemia del covid- siempre ha figurado en el calendario.

Un ex de Ferrari, Carlos Sainz, aterriza en Mónaco con seis puntos y siendo decimotercero en el campeonato. Su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) acude a esta cita como colista pero con los recuerdos de que aquí en Montecarlo logró dos de sus 32 victorias en F1. El asturiano llega tras sumar su tercer abandono de la temporada en Canadá.

El Gran Premio de Mónaco es, sin duda, la carrera más famosa del año -en las estrechas calles de Mónaco, en las que es casi imposible adelantar- y se decidirá -salvo sorpresa mayúscula- en la calificación del sábado, horas después del tercer y último entrenamiento libre. El domingo está previsto que se den 78 vueltas, para completar 280,2 kilómetros; en una prueba que nadie ha ganado tantas veces (seis) como el mítico Ayrton Senna, triple vencedor del certamen para Brasil.

Horario de la carrera del GP de Mónaco de F1 2026

La calificación del GP de Mónaco de F1 2026 se disputa este sábado 6 de junio a las 16:00h de España y locales, cuando sean las 08:00h de México y las 11:00h de Argentina.

¿Dónde ver el GP de Mónaco de F1 2026?

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Mónaco 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

¿Dónde se disputa el Gran Premio de Mónaco de F1 2026?

El circuito urbano de Montecarlo es uno de los más míticos de la Fórmula 1, y se considera de hecho la joya de la corona de la categoría, que forma junto a las 24 Horas de Le Mans y la Indy 500 la Triple Corona del Automovilismo. Mónaco estaba desde la primera temporada, en el mundial de 1950, de los trazados más conocidos en todo el mundo, ya que estaba en el primer calendario de la Fórmula 1 en 1950, y luego por motivos económicos no volvió hasta 1955. Sin embargo, desde ahí solo ha estado ausente en 2020, el año de la pandemia, y ya lleva acogidas 71 ediciones.