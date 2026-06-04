Aston Martin frena la renovación de Fernando Alonso: "La Fórmula 1 no depende de un piloto ni de dos"

El piloto asturiano está rindiendo a un gran nivel en este inicio de temporada de F1, pese a los malos resultados de su Aston Martin

Pedro de la Rosa desvelaba hace unos días una anécdota sobre Fernando Alonso que hace pensar en que su final en la Fórmula 1 está cercano y que, a su vez, que aún puede sorprender a todo el mundo. Ahora que se ha abierto el debate, con la tardanza del piloto asturiano en decidir su futuro, el embajador de Aston Martin advertía que hace dos años, Alonso ya le dijo que se retiraba y acabó renovando, nada más empezar la temporada, por dos años más.

Entonces, pensando que era el último del asturiano con Aston Martín y en la F1, pidió estar en todas las carreras -cuando De la Rosa sólo suele hacer la mitad-. Así que, según ha avisado, para el próximo año no se fía de que pueda seguir por un tiempo más y ha elegido hacer solo la mitad.

Anécdotas aparte, ha sido el propio Pedro Martínez de la Rosa en que ha explicado cómo está la situación con el futuro del piloto ovetense. Ya en el Gran Premio de Japón advirtió que su renovación era algo que no se estaba tocando, ya que el equipo estaba centrado completamente en mejorar el rendimiento del coche y, ahora, en la previa del Gran Premio de Mónaco, nada ha cambiado, según afirma el piloto catalán.

De la Rosa avisa que la prioridad es otra

"Hasta que no mejoremos el coche es un tema que mejor no tocar", se reafirma De la Rosa sobre un Alonso al que ve "siempre compitiendo", ya sea "en F1 o en otra categoría". "Decimos mucho que es un piloto especial, pero lo que le hace tan especial es el hecho de que con coches poco competitivos continúa con la misma energía y fuerza que cuando ganaba carreras. Por tanto, tenemos que esperar. Ojalá no se retire, porque carreras hay muchas, Fernando Alonso es sólo uno. Pero al final la Fórmula 1 no depende de un piloto ni de dos", añadió en declaraciones a Soy Motor el embajador de Aston Martin.

El que fuera piloto de McLaren o Hispania no ha dudado en advertir del gran desempeño que está realizando Fernando Alonso en este arranque de temporada, pese a que los malos resultados y la poca fiabilidad de su Aston Martin este haciendo que sus esfuerzos pasen inadvertidos.

Fernando Alonso sigue al nivel de siempre

"Alonso adelanta a coches y se mete por donde no hay espacios. Como siempre, saca partido a un coche muy limitado en muchas cosas y, en las primeras curvas, donde la velocidad punta no es tan importante y donde lo que realmente cuenta es la picardía, el calentar el neumático y buscar los huecos que no existen, pues él lo hace como un campeón", señalaba tras el Gran Premio de Canadá, en el que Alonso se tuvo que retirar por problemas, en un fin de semana que sacó de nuevo algunas dosis de su 'magia'.

De la Rosa no se quedaba ahí y advertía asombrado en DAZN cómo alguien que ha sido campeón del mundo puede mantener la ilusión en estas condiciones. "Sale 17º, empieza a recuperar, no tira la toalla pese a luchar contra coches más rápidos, y sabe que si los adelanta, lo volverán a adelantar... Te estás jugando el pellejo porque adelantar no es tan fácil, pero adelantar con un coche más lento es aún más complicado. (...) No hay más que comentar. Realmente, es alucinante que con el coche actual y las limitaciones que tenemos, Fernando haga esto", reconocía el catalán.

De cara al Gran Premio de Mónaco que arranca este viernes, Pedro de la Rosa sí admite que les toca seguir sufriendo. "Será un gran premio difícil, ya habéis visto cómo ha comenzado la temporada, pero tengo que decir que tenemos una gran inversión detrás", comentó de la Rosa, según recoge 'SoyMotor'.