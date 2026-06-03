Fernando Alonso y su intento de retirada en Aston Martin

Pedro de la Rosa, embajador de la escudería británica, ha desvelado la curiosa anécdota que vivió con el asturiano en 2024, quien le anunció en privado que se jubilaba de la Fórmula 1

A punto de cumplir 45 años y por mucho que públicamente diga que le queda cuerda para rato, seguro que han sido muchas las veces que Fernando Alonso ha pensado en retirarse de la Fórmula 1. Y para muestra un botón, la anécdota que ha contado Pedro de la Rosa.

Ha sido en la presentación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, que se disputará dentro de dos fines de semana. El embajador de Aston Martin es íntimo amigo del piloto asturiano y un admirador confeso de él. Si de él dependiese, el bicampeón del mundo no se retiraría nunca.

Según ha contado en SoyMotor, Alonso ya se le jugó en 2024 anunciándole en privado que sería su último año en el Gran Circo. "Me voy a retirar, me dijo. Y yo le pedí a Aston Martin hacer el calendario completo de Grandes Premios. Hacer 24 carreras era de locos, pero como iba a ser el final de una era, fui a Aston Martin y les dije que me gustaría hacer todas las carreras, sin decirles que era porque se retiraba Fernando".

Lo que no sabía Pedro era que la mente del ovetense daría un giro de 360 grados dos semanas después: "En la segunda o tercera carrera, creo que fue en China, Fernando me coge y me dice: 'Voy a renovar para dos más'. Y yo me giro y le digo: '¿Ostras, dos? ¿Pero no te retirabas este año?' Y me dijo: 'No, no, quiero hacer dos más'".

Pedro de la Rosa no da ya crédito con Fernando Alonso

Desde entonces, De la Rosa, con quien coincidió Alonso en McLaren por primera vez, le cuesta pensar en la retirada de Fernando. Sobre todo, cuando le ve hacer cada domingo lo mismo: "Lo que le hace tan especial es el hecho de que con coches poco competitivos continúa con la misma energía y fuerza que cuando ganaba carreras".

Y en este mismo sentido, destaca por encima de todo una virtud: "Compite igual por la victoria que por la decimocuarta plaza. Ojalá no se retire".

No obstante, hasta el propio Alonso ha comunicado ya de forma oficial que después de verano tomará una decisión sobre su futuro y que será consensuada con su familia. Y es que la paternidad no perdona a nadie.

Pase lo que pase, Pedro sólo estará con él la mitad de las veces: "A Aston Martin les he dicho que para el año que viene solo quiero hacer el 50% de los viajes. No me quiero comprometer a más porque es un hombre con una vitalidad, una energía, unas ganas y una pasión espectacular".

Montmeló invierte para el Gran Premio de F1

En dicha presentación, también intervino el conseller de Empresa y Trabajo, y presidente de Circuits de Catalunya, Miquel Sàmper, quien reivindicó "el esfuerzo" de 65 millones de euros invertidos, entre 2022 y 2025, para "modernizar" el Circuit de Barcelona-Catalunya, que del 12 al 14 de junio acogerá la novena prueba del calendario de Fórmula Uno.

"Tendremos el Gran Premio en 2028, 2030 y 2032. Hemos hecho esfuerzos para modernizar el circuito, con una inversión de 65 millones de euros entre 2022 y 2025 para que las instalaciones sean más seguras para los competidores y más agradables para todos", valoró este martes.

En la presentación del Gran Premio celebrada este martes en la azotea del hotel Sercotel Rossellón, frente a la Sagrada Familia, Sàmper destacó "la oportunidad" que este evento supone para "promocionar el país en el mundo en el marco del año Gaudí", y subrayó "la tradición del país", tanto por sus conductores como por el tejido productivo vinculado al mundo del motor.

El conseller recordó que en 2024 el GP de Fórmula Uno tuvo una "afectación de 310 millones de euros en la producción y de 175 millones de euros en el PIB".