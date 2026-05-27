Lance Stroll denuncia lo que están viviendo él y Fernando Alonso en Aston Martin

El hijo del propietario de la escudería británica ha realizado unas declaraciones muy preocupantes que no han hecho más que confirmar el auténtico calvario que están sufriendo tanto él como el piloto español esta temporada

Lance Stroll ya no es el farolillo rojo del Mundial de F1, ahora es Fernando Alonso.IMAGO

No hay nada más triste en el mundo del deporte que competir sin ilusión, sin ganas. Saber que, hagas lo que hagas, todos los esfuerzos serán en vano. Y en Aston Martin, tanto Fernando Alonso como Lance Stroll están pasando por esto.

El primero trata en cada intervención mediática hacer como si todo formara parte del proceso. Intenta reflejar con sus palabras que su espíritu de campeón sigue intacto pese a todos los errores que, entre Aston Martin y Honda, están cometiendo en este inicio de campeonato. Cuando no ha sido el motor ha sido algún fallo en el monoplaza o una mal estrategia. Lo último, el asiento.

Y hasta ahora no se había pronunciado apenas su compañero Lance Stroll, hijo del propietario de la escudería británica. Pero, tras lo sucedido en Canadá, el piloto canadiense no ha podido más y ha confesado el calvario que están viviendo esta temporada.

En Montreal, Fernando Alonso llegó a ser décimo pero, antes de abandonar, ya había caído al 17º puesto solo por delante de los Cadillac y de su compañero cuando llegó el problema con el asiento que le hizo retirarse una vez más este curso. Stroll, por su parte, sí completó la carrera, pero en la penúltima posición y cuatro vueltas menos que los líderes.

El motivo por el que no abandonó Lance Stroll en Canadá

Por la radio, Stroll tenía una curiosa conversación con su ingeniero en la vuelta 40, donde sólo tenía ya a Bottas por detrás: "Estoy completando la carrera por los mecánicos y Lawrence. Eso es todo". Y es que ganas de abandonar como hizo Fernando no le faltaban.

Cabe recordar que empezó la carrera desde el pitlane tras la decisión estratégica de Aston Martin de reemplazarle la batería y hacer otros cambios de configuración en su coche.

Posteriormente, entró en boxes para montar neumáticos blandos durante las vueltas de formación extra que se dieron, y en torno a la vuelta 20 se quejaría de la actitud del equipo: "Es increíble que estén dormidos, desde hace rato. Espero que haya café para el pitwall".

Fernando Alonso es el farolillo rojo del Mundial

Tras el certamen, volvió a pronunciarse sobre lo duro que es ahora mismo pilotar en Aston Martin: "Ha sido un fin de semana difícil en Montreal. No conseguimos que los neumáticos alcanzaran la temperatura necesaria y tuvimos problemas de agarre durante toda la carrera. Tampoco teníamos el ritmo que necesitábamos en las rectas. El rendimiento del coche no está donde necesitamos que esté y aún queda mucho trabajo por hacer para llegar hasta ahí".

Al menos, Lance Stroll consiguió con su 15º puesto superar a su compañero Alonso en la tabla. El asturiano es, ahora, el farolillo rojo de la clasificación debido a todos los abandonos que ha sufrido en este inicio del campeonato.

Así queda el Mundial de F1 tras el Gran Premio de Canadá 2026

1. A. Antonelli: 131 puntos

2. G. Russell: 88 puntos

3. C. Leclerc: 75 puntos

4. L. Hamilton: 72 puntos

5. L. Norris: 58 puntos

6. O. Piastri: 48 puntos

7. M. Verstappen: 43 puntos

8. P. Gasly: 20 puntos

9. O. Bearman: 18 puntos

10. L. Lawson: 16 puntos

11. F. Colapinto: 15 puntos

12. I. Hadjar: 14 puntos

13. C. Sainz: 6 puntos

14. A. Lindblad: 5 puntos

15. G. Bortoleto: 2 puntos

16. E. Ocon: 1 punto

17. A. Albon: 1 punto

18. N. Hulkenberg: 0 puntos

19. V. Bottas: 0 puntos

20. S. Pérez: 0 puntos

21. L. Stroll: 0 puntos

22. F. Alonso: 0 puntos