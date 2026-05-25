El asiento de Fernando Alonso deja a Aston Martin en evidencia

El piloto asturiano reconoce que se retiró en Canadá por un problema con el asiento que se conocía desde el sábado y que no pudieron arreglar

Fernando Alonso ilusionó con su salida y decepcionó con un nuevo abandono en el Gran Premio de Canadá. El piloto asturiano logró situarse ente los diez primeros pese a tener u coche claramente inferior, pero tras una vueltas decidió abandonar. Después, confirmaría que se trataba por un problema... del asiento.

Pese a ello, estaba satisfecho del nuevo paso adelante dado por Aston Martin, que ha mejorado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal lo ofrecido en Miami, y que seguirá dando pasos a la espera del gran paso adelante que se aguarda en verano.

"Tuvimos una buena salida y estábamos luchando, hasta meternos entre los diez primeros", señaló un Alonso que desveló el motivo de esa salida fulgurante y la ventaja adquirida con la estrategia. "Tomamos la decisión correcta al tomar la salida con los neumáticos blandos, ya que otros optaron por los intermedios y tuvieron que entrar en boxes pronto", señaló para explicar por qué había podido rodar tan adelante cuando su coche es el segundo peor de la parrilla.

Luego, llegaron los problemas del asiento, que hacían imposible conducir con normalidad y optó por el abandono. "Por desgracia, tuvimos un problema con el asiento durante la carrera, por lo que decidimos abandonar", añadió Alonso. Un problema que amplió Pedro de la Rosa y que desveló que venía desde el día anterior. "No estaba cómodo con el asiento. El equipo trabajó para hacer modificaciones desde el sábado, pero no fue suficiente", indicó el embajador de Aston Martin en DAZN.

"Más que el abandono, lo frustrante fue el ritmo. Tuvimos una buena salida, pero poco a poco nos fuimos quedando atrás y volvimos a nuestra posición natural. No teníamos el ritmo necesario para mantener ese buen inicio", reconoce un Fernando alonso que se arma de paciencia y tira de optimismo: "Daba la sensación de que éramos más rápidos aquí que en Miami con el mismo paquete".

"Necesitamos esperar a que lleguen las mejoras de rendimiento durante el parón veraniego, pero intentaremos seguir optimizando este paquete hasta ese momento", añadía el asturiano, que realmente piensa en Mónaco como opción anterior. Allí, adelantar no es tan fácil y un coche puede mantener una posición con mucha más facilidad. No como en Canadá.

Carlos Sainz se vio "casi al ritmo de McLaren"

Si Alonso, en general, estaba satisfecho, más lo estaba un Carlos Sainz que volvió a puntuar en Montreal y que se ve luchando con los mejores de la clase media, aunque aún ve que a Williams le falta un poco.

"Todavía nos quedan dos o tres décimas reales para ser el mejor equipo de mitad de parrilla", reconocía el madrileño, quien, no obstante, se ilusionó con el ritmo que su monoplaza alcanzó por momentos. "He hecho un segundo stint muy bueno. Incluso con los McLaren cerca íbamos casi al mismo ritmo", indicaba el piloto de Williams.

Sainz fue de los que 'pagó' lo expuesto por Alonso, el haber apostado por los neumáticos equivocados, lo que le obligó a pasar pronto por boxes, pero se recuperó para finalizar noveno. "Me he equivocado yo por haber sido el que ha empujado al equipo a salir con la intermedia. Cuando tuve que tomar la decisión estaba lloviendo bastante, pero luego dejó de llover y no me pude aprovechar", reconocía Carlos Sainz.