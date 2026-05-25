Canadá le devuelve la fe a Carlos Sainz y evidencia el adiós más triste de Fernando Alonso

La carrera se disputó finalmente a 68 vueltas debido al primer abandono, el de Lindblad antes de empezar, que obligó a dar dos vueltas extras de formación. El asturiano tuvo que abandonar de nuevo y Carlos Sainz, afortunadamente, pudo terminar noveno, aprovechándose de los otros cuatro abandonos que hubo más

El Gran Premio de Canadá ha supuesto el enésimo fracaso de Fernando Alonso con Aston Martin y le ha devuelto la fe a Carlos Sainz en su Williams. El asturiano sufrió un nuevo abandono, esta vez por culpa del asiento, mientras que el madrileño acabó noveno aprovechándose de los seis abandonos que se produjeron al cabo de las 68 vueltas.

El primero de ellos se produjo antes de comenzar, el de Lindblad, lo que hizo que se dieran dos vueltas de formación extras y la carrera se viese recortada en 68 vueltas en lugar de 70.

Este certamen tuvo dos partes. En la primera, el espectáculo que ofrecieron los dos Mercedes fue digno de enseñar en las escuelas de pilotaje. Si bien todo apuntaba a que dicha pelea iba a terminar mal. Lo avisó por radio Russell y, al final, acabó pagándolo el británico, quien tuvo que abandonar porque el coche se le quedó literalmente parado cuando iba primero.

Su abandono le entreó prácticamente la carrera a su compañero Kimi Antonelli, quien ha festejado su cuarto triunfo seguido al ganar este domingo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Un trazado donde Hamilton volvió a sentirse ganador tras liársela a Verstappen a falta de tres vueltas y donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) logró el mejor resultado de su trayectoria en la categoría reina al acabar sexto.

Lo de Kimi Antonelli no es normal

Antonelli, de 19 años, reforzó su liderato en el Mundial, al ganar por delante del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabaron segundo y tercero, respectivamente, una carrera en la que abandonó, cuando lideraba la misma antes de alcanzarse la mitad del recorrido, el otro Mercedes, el del inglés George Russell.

El español Carlos Sainz (Williams) concluyó noveno una prueba en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso se retiró -dos giros antes de que lo hiciera Russell- "a causa de un problema en el asiento" de su Aston Martin, según informó la escudería de Silverstone.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez también abandonó, en la cuadragésima tercera de las 68 vueltas, cuando se rompió el eje delantero derecho de su Cadillac justo antes de una parada en boxes. En una carrera que el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, concluyó cuarto, justo delante del francés Isack Hadjar (Red Bull) y de un Colapinto que sigue en racha.

El neozelandés Liam Lawson (RB) y el francés Pierre Gasly (Alpine) cruzaron la meta en séptima y en octava posición, por delante de Sainz; y el inglés Oliver Bearman (Haas) capturó el último punto en liza, al acabar décimo este domingo.

Antonelli, lidera ahora con 131 puntos, 43 más que Russell, un Mundial en el que Leclerc es tercero, con 75; y Hamilton -que logró su mejor resultado desde que pilota para Ferrari- cuarto, con 72.

El papel de Fernando Alonso en Canadá

Fernando Alonso llegó a Canadá sacando pecho y se lo terminaron partiendo. El asturiano volvió a subrayar en el Media Day que no había un piloto mejor que él en la parrilla y que sólo necesitaba un coche mejor para demostrarlo. Pues su papel en Montreal ha sido para olvidar.

En la FP1 se estrelló contras las protecciones, en la carrera sprint abandonó, en la 'Qualy' acabó decimonoveno y en la carrera dominical sufrió otro abandono más. Un certamen más para olvidar para el bicampeón del mundo, cuyo final en la F1 cada vez está más cerca si la cosa sigue así.