Fernando Alonso explica su accidente en la 'Qualy' de la Sprint del Gran Premio de Canadá

El piloto asturiano había conseguido por tiempo pasar a la Q2, pero en su último intento se fue contra el muro y destrozó parte del AMR26. Afortunadamente, pudo salir por su propio pie

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde el español Carlos Sainz (Williams) arrancará décimo y su compatriota y doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), decimosexto.

Russell dominó la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') , en cuya tercera y decisiva ronda (SQ3) cubrió, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 965 milésimas, 68 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que arrancará segundo.

Los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -tercero- y el del australiano Oscar Piastri, saldrán en la segunda fila, en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimotercera posición; y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) desde la decimoséptima.

Fernando Alonso se estrella cuando rozaba el milagro

En la Q1, el mexicano 'Checo' Pérez, con el decimoséptimo tiempo, y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), con el decimoctavo, quedaron eliminados, mientras que Fernando Alonso se estrelló contra el muro -sin lamentar daños- en la tercera de las 14 curvas del circuito, provocando la correspondiente bandera roja. El doble campeón mundial asturiano se clasificó con el decimocuarto tiempo, pero no disputó la SQ2 debido a los daños causados en su monoplaza.

Y tras bajarse del AMR26, el piloto ovetense explicó así lo sucedido en Sky Sports F1: "Sí, lo siento, bloqueo de ruedas, amigo". Tan sólo quedaban 1 minuto y 46 segundos en el reloj de la sesión SQ1 y el bicampeón del mundo ya tenía el 14º mejor tiempo, una posición que le permitía acceder a la segunda ronda.

"Se me bloquearon las ruedas delanteras y aquí en Canadá no hay espacio para esquivar nada. Demasiado al límite. Estamos un poco por detrás en cuanto al ritmo, así que estábamos presionando para lograr siete u ocho puestos más de lo que deberíamos", ha subrayado.

Posteriormente, en declaraciones a la web oficial de la F1, ha recalcado lo mismo: "Sí, la verdad es que una pena, porque íbamos empujando al límite ya desde la FP1 y también en la clasificación. Bloqueé delante y cuando eso ocurre eres un pasajero, no hay espacio para evitar nada aquí en Canadá y acabas estrellándote con algo, es lo bonito y también lo malo de este circuito. Pero íbamos empujando al límite y estas cosas pueden pasar. A ver si mañana podemos recuperar".

Por último, cuestionado por si había algo mal en el coche, el asturiano ha contestado con una sonrisa en la boca: "Bueno, estamos un poco por detrás en cuanto a ritmo, éramos 14º, creo, así que estábamos buscando siete u ocho posiciones más de lo que tenemos".

Ya en la Q2 quedaron eliminados Kulkenberg, Bortoleto, Colapinto, Ocon y Bearman, mientras que Carlos Sainz entró por los pelos y pudo completar la Q3. El madrileño, finalmente, se tuvo que conformar con el décimo puesto también en la Q3.