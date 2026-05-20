F1 GP de Canadá 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en Canadá

Será la quinta parada del calendario aunque debería ser la séptima. Será la tercera con formato sprint y, debido a la diferencia horaria, habrá que esperar al final del día para poder verlo en España

Con tres pilotos británicos entre los cinco primeros de la clasificación del Mundial de Pilotos arrancará el Gran Premio de Canadá este fin de semana. Y con Mercedes dominante la tabla de Constructores gracias a Kimi Antonelli (100 puntos) y George Russell (80). Norris (51) y Hamilton (51) aguardan, junto a Leclerc (59), la caída de uno de ellos para acortar distancias.

Aunque debería ser la séptima carrera de la temporada, la cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudí, han provocado que el certamen canadiense sea la quinta prueba del curso, la tercera con formato al sprint.

Tras dos semanas de parón tras la carrera de Miami, la Fórmula 1 regresa este fin de semana del 22 al 24 de mayo en un Gran Premio que será importante para los equipos, ya que tras él se conocerá el primer periodo del ADUO.

El viernes arrancará la acción a las 18:30 hora de España peninsular con una hora de entrenamientos, antes de que los pilotos disputen la clasificación al sprint a partir de las 22:30h de la noche.

, mientras que la clasificación para el gran premio será a las 22:00h, mismo horario para la carrera del domingo en el Circuito Gilles Villeneuve.Aunque los horarios son tardíos/nocturnos, el evento se lleva a cabo por el día, debido a la diferencia de seis horas entre Montreal y España.

Horarios del GP de Canadá de F1 2026:

La nueva Fórmula 1 continúa en Canadá y debido a la gran diferencia horaria entre España y Miami, los aficionados a la Fórmula 1 tendrán que reservar sus últimas horas del día para ver la acción en pista este fin de semana. Además, al ser un certamen 'al sprint', la acción arrancará muy pronto.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 22 de mayo a las 18:30h

- Clasificación sprint: Viernes 22 de mayo a las 22:30h

- Carrera sprint (23 vueltas): Sábado 23 de mayo a las 18:00h

- Clasificación: Sábado 23 de mayo a las 22:00h

- Carrera (70 vueltas): Domingo 24 de mayo a las 22:00h

¿Dónde ver el GP de Canadá de F1 2026?

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Canadá 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

¿Dónde se disputará el GP de Canadá de F1 2026?

El Gran Premio de Canadá se disputa en el Circuito Gilles Villeneuve, que antes se llamaba Circuit Île Notre-Dame pero que cambió de nombre en honor a Gilles Villeneuve, fallecido en el GP de Bélgica de 1982. Este trazado llegó al calendario en 1978, como reemplazo de Mosport Park.

Con una longitud total de 4.361 km y varias rectas largas, junto a sus 14 curvas, ocho a derechas y seis a izquierdas, se ha ganado el cariño tanto de los aficionados como de prácticamente todos los pilotos, que año tras año elogian sus características.

El circuito canadiense también es conocido por tener tener una de las curvas más famosas del mundial de F1, conocida como 'Muro de los campeones', debido a varios accidentes consecutivos de Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve en la década de los 90.

Para la carrera al sprint, los pilotos deberán completar 23 vueltas y, será, si nada extraño sucede, sin paradas en boxes. Mientras que en el gran premio de domingo se deberán completar 70 vueltas para llegar a los 305,270 km.