Fernando Alonso y Aston Martin esperan el primer gran salto adelante en Canadá

Hay optimismo en Honda, tras el Gran Premio de Miami, de una evolución en el monoplaza de Alonso desde este próximo fin de semana

El Gran Premio de Miami cambió por completo el panorama de Aston Martin. No se esperaba mucho de los monoplazas verdes más allá de que pudieran resolver sus problemas con las vibraciones y, de hecho, el viernes confirmaron los malos augurios y ni Fernando Alonso ni Lance Stroll lograron un tiempo para estar en el Sprint del sábado y tuvieron que ser repescados.

Sin embargo, en el sprint, Fernando Alonso acabó decimoquinto. Parecía un milagro, pero en realidad era un salto que se confirmó tanto en la clasificación como en la carrera del domingo. La escudería con sede en Silverstone ya estaba a la altura de los Cadillac y acababa por delante de ellos en carrera.

Era un paso adelante sideral si tenemos en cuenta que, entre los dos pilotos de Aston Martin, en tres carreras y un sprint, sólo Alonso había podido acabar en el Gran Premio de Japón celebrado en Suzuka.

Este gran paso, reconocido por el propio Mike Krack, ha levantado los ánimos en Aston Martin, pero más aún en Honda, que no esperaban estar tan pronto ahí viendo de donde venían y que, en estas dos semanas, han seguido trabajando en la evolución del motor, ahora, para mejorar la potencia del mismo.

Mejorar la potencia en Aston Martin, siguiente reto de Honda

Es el siguiente reto. Una vez resuelta la fiabilidad -aunque Alonso tuvo en Miami un pequeño problema en la caja de cambios-, toca poner el motor a la altura del resto, aprovechando que ninguno de los equipos, ni siquiera los punteros, tiene totalmente dominada la gestión energética a la que obliga la nueva reglamentación.

Fernando Alonso avisaba que no habría mejoras hasta después del parón de verano. En Aston Martin lo 'adelantaban' uno o dos grandes premios, pero no antes de julio. Sin embargo, se filtra que podría haber evolución ya en este Gran Premio de Canadá que se celebra este fin de semana. No un salto grande, pero sí otro pequeño paso que permita a Alonso y a Stroll acercarse a la clase media.

Según informa informa 'Motorsport Italia', el banco de pruebas de la fábrica japonesa está ofreciendo datos optimistas en las últimas semanas y esto ya se podría ver a partir del viernes. Eso, independientemente de que después del gran premio norteamericano se implemente el ADUO y con eso pueda dar Aston Martin otro salto.

Fernando Alonso marca el camino

En la escudería han pasado del pesimismo y las tiranteces al optimismo. Y podrían confirmarse así las ilusionantes palabras de Fernando Alonso en las últimas semanas, cuando comparó lo que podía hacer Aston Martin con lo que logró McLaren hace tres años. "Vimos a McLaren en 2023, fueron los últimos en las primeras carreras y, al final, estaban en cabeza al final de la temporada. Quizá eso sea demasiado optimista, pero, en cierto modo, sabemos que la temporada es larga. Y si entiendes los problemas y los solucionas, tienes tiempo de sobra para afrontar la segunda parte del año o el último tercio del campeonato en una posición mucho mejor. En eso es en lo que estamos trabajando", indicaba entonces el asturiano.

El Gran Premio de Canadá puede ser definitivamente el punto de inflexión de Aston Martin. Ya en Miami fue un importante salto adelante con respecto a lo que había y, a partir de ahora, sólo puede ir a mejor.