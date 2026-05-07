Fernando Alonso y Aston Martin no se ponen de acuerdo

El piloto asturiano contradice el optimismo de Mike Krack y señala que ha frustración en la escudería, aunque están tranquilos porque confían en un final feliz

Sólo ha podido superar a los Cadillac y acabar la carrera. Sin embargo, eso ha bastado para que cambie completamente el panorama de Aston Martin. Lejos de la moderación que pide Fernando alonso, que apunta a mejoras para agosto y asegura que los coches de la zona media están a un segundo por vuelta, en la escudería de Silverstone se muestran optimistas para lo que viene.

Sin lanzar las campanas al vuelo, Mike Krack dejaba claro que la evolución desde donde empezó el monoplaza en pretemporada hasta lo que consiguió en Miami ha sido importante. De hecho, el Japón, en el anterior gran premio, celebraban, simplemente, haber podido acabar con un coche, muy lejos de los demás. Y tanto en el Sprint como en la carrera celebrados en el Autódromo Internacional de Miami, el premio alcanzado fue la decimoquinta posición.

"Por la forma en que hemos avanzado en materia de fiabilidad y reducción de las vibraciones, así como en la mejora de la manejabilidad, ya hemos visto mejoras bastante sustanciales hasta ahora, y tenemos que seguir por ese camino. (...) No voy a entrar en si será en la próxima carrera, en la siguiente o en alguna otra de las próximas, pero creo que hemos demostrado que teníamos muchos problemas al inicio de la temporada. Problemas importantes, pero creo que la rapidez con la que se resolvieron fue bastante notable. Así que me parece que podemos contar con seguir así", afirmaba el representante de Aston Martin en los circuitos.

Perspectiva diferente de Fernando Alonso y Mike Krack

Esa visión optimista de cara al exterior, donde Krack ha dejado claro que el objetivo es "conservar la motivación" de todos en la escudería, contrasta con lo que se vive dentro de Aston Martin, donde Alonso ha desvelado que todos saben que eso es una carrera de larga distancia y que, por ello, todos están muy tranquilos. Sólo pueden ganar porque vienen de tocar fondo, pero la solución tardará.

"El mensaje es que no tendremos mejoras hasta después del verano, así que no hace falta que vengamos a Canadá y preguntemos: '¿Qué esperas en Canadá?' 'Lo mismo'. '¿Qué esperáis en Austria?' 'Lo mismo', así que eso es lo que tenemos que gestionar. Y hay frustración por parte de todos en el equipo, pero creo que todos estamos tranquilos. Estamos comprometidos a tener una mejor segunda mitad del año después del verano. Veremos si podemos lograrlo", señalaba Fernando Alonso en declaraciones recogidas por 'RacingNews365', en las que se reafirmaba con lo dicho en Miami, donde señaló que antes de 12 o 14 carreras no llegaría ninguna mejora.

No merece la pena invertir ahora en mejorar el Aston Martin

El piloto asturiano aseguró estar "tranquilo" porque entiende "la situación" y que esperará pacientemente a que puedan dar el gran salto. "El equipo me ha explicado que si mejoramos una o dos décimas en cada carrera, no cambia nuestra posición. Estamos en la posición 19 o 20 y el siguiente coche está un segundo por delante, así que aunque ganemos dos décimas en cada carrera, no cambia nuestra posición", admite, aunque también reconoce que esto "supone una enorme presión para el sistema, para el límite presupuestario y cosas así".

Por eso es por lo que no espera nada antes del mes de agosto, para no despilfarrar. "Hasta que no tengamos un segundo y medio o dos segundos de mejoras, es mejor no pulsar el botón de producirlas porque despilfarraríamos dinero", avisa el español, quien apunta lo que, de aquí a entonces tiene que evolucionar en Aston Martin. "Creo que daremos pasos adelante en lo que respecta a la facilidad de conducción, pero no en cuanto al rendimiento, así que tenemos que permanecer unidos. Van a ser unas carreras muy duras y va a resultar repetitivo", sentencia el asturiano.