Aston Martin puede lanzar a Fernando Alonso antes de tiempo

Pese al pesimismo del asturiano, la FIA podría tomar este miércoles una decisión que permitiría el gran salto de los monoplazas verdes

Fernando Alonso, con su habitual sinceridad, dejó este pasado domingo muy clara la situación en la que se encuentra Aston Martin tras acabar por primera vez la carrera los dos pilotos y después de dejar atrás a Cadillac por primera vez este año.

El piloto asturiano, por un lado, reconocía que los monoplazas verdes habían ganado en fiabilidad, que era el objetivo que se había marcado Honda a corto plazo. Apenas habian notado las vibraciones y pudieron acabar tanto el sprint como la carrera del domingo. Sin embargo, como también esperaba, no había habido mejoría en potencia y sus tiempos estaban muy alejados en ritmo de carrera, incluso, de la zona media.

Alonso fue más allá y dejó claro que no espera cambios antes del parón, ya que no van a traer piezas nuevas hasta más allá del ecuador del calendario de Fórmula 1. Como muy pronto en Zandvoort, gran premio que se celebra en agosto y con el que arranca la segunda parte de la temporada.

Alonso reconoce un avance de Aston Martin

"No hemos tenido problemas de fiabilidad, que es la nota positiva. Como en Japón, es la segunda carrera que acabamos sin ningún percance, pero luego el ritmo de la carrera tampoco era nada de otro mundo, como no lo ha sido en todo el fin de semana. (...) No tenemos prevista ninguna pieza nueva para Canadá. Así que hasta la carrera 12 o 14 creo que no tendremos nada", afirmó en el Autódromo Internacional de Miami.

Alonso suele ser bastante pesimista en este sentido, pero se podría encontrar con una sorpresa que acelerara los plazos. Y la fecha señalada es este mismo miércoles 6 de mayo.

El Gran Premio de Miami era la fecha marcada por la FIA para evaluar los motores con los que ha arrancado la temporada y para conceder el Aduo a las escuderías que tengan las peores unidades de potencia. En el caso de que se lo concedan, como parece más probable, se les permitiría realizar un desarrollo extra en la unidad de potencia.

El ADUO, entre este jueves y viernes

El ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) es una normativa que la FIA ha introducido este año y que permite a los fabricantes de motores con desventaja técnica realizar más horas de banco de pruebas y desarrollo. El objetivo es buscar el equilibrio del rendimiento de las unidades de potencia de las diferentes escuderías. En caso de que el déficit de potencia sea superior al 4%, podrán introducir dos actualizaciones por temporada.

Tras estudiar los datos entre este lunes y martes, el miércoles hay reunión y el jueves o el viernes debe hacerse oficial la decisión, que en el caso de ser positiva podría ayudar a mejorar los motores Honda de los Aston Martin. En este caso, las evoluciones no llegarían en la carrera 12, como advertía Fernando Alonso, sino justo antes del parón.

Lo que parece claro es que, una vez solucionados los principales problemas de fiabilidad -Alonso también tuvo un pequeño problema en la Clasificación del sábado, en la caja que de cambios-, todos los esfuerzos en la factoría de motores japonesa van a ir encaminados a mejorar la potencia. Ya tienen una base desde la que trabajar cuando hasta Miami, el único objetivo era que los Aston Martin acabaran las carreras. Algo que, entre Alonso y Stroll, sólo habían logrado en una ocasión de ocho carreras posibles si contamos el Sprint de China.