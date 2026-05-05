Kimi Antonelli destroza la historia de la Fórmula 1 pero pone a Mercedes en alerta máxima

El joven piloto italiano de 19 años consiguió en Miami algo que ningún piloto había hecho hasta entonces en el Gran Circo. Mientras tanto, Toto Wolff advierte que deben protegerlo para que la euforia de la opinión pública italiana no acabe con él

Sólo hay que mirar la tabla del Mundial de Pilotos para tener en cuenta la hazaña que está consiguiendo Kimi Antonelli este curso. En sólo cuatro Grandes Premios disputados, el joven piloto de Mercedes ya le saca 20 puntos al segundo, que precisamente es su compañero George Russell.

De esto se extraen dos conclusiones, que Mercedes ha hecho muy bien sus deberes en la transición de una temporada a otra y que todo no es el coche. Porque Russell no está consiguiendo sus mismo registros.

El récord para la historia de Kimi Antonelli

Pero lo mejor es que va a ritmo de récord. El piloto de Mercedes hizo historia en Miami al convertirse en el primer piloto capaz de lograr sus tres primeras pole positions y sus tres primeras victorias en Grandes Premios de forma consecutiva.

Ni él mismo sabía lo que había hecho el pasado domingo: "Es una estadística genial. No lo sabía. Pero, sinceramente, no quiero pensar demasiado en ello. Solo intento disfrutar el momento. Pero sí, ¡es algo muy guay!".

Desde el Gran Premio de China ha ganado todo lo importante y su candidatura al título se consolida por semana.

Antonelli supera a Senna y Schumacher

Lo de Antonelli asusta tanto si se comparan sus estadísticas con las de pilotos históricos como Ayrton Senna o Michael Schumacher. Porque ambos fueron campeones del mundo y no tuvieron ese registro de 3+3.

Ni Senna ni Schumacher lograron que sus tres primeras victorias en Grandes Premios fuesen de forma consecutiva, algo que sí consiguieron Damon Hill en 1993 con Williams y Mika Hakkinen en 1997/98 con McLaren, pero no tres poles. Y ambos también fueron campeones del mundo: Hill en 1996 y Häkkinen en 1998 y 1999. Y con estos números en la mano es imposible no pensar en Kimi Antonelli levantando el título de campeón del mundo al final de este curso.

Toto Wolff y su gran apuesta

Cuanto Toto Wolff decidió apostar por un piloto de 18 años para ocupar el vacío dejado por Lewis Hamilton fueron muchos los que sacaron su guadaña para criticarle. De eso hace poco más de un año. El curso pasado, en su debut, ya dejó algunas pinceladas de lo que era capaz de hacer. quiso rebajar la euforia tras el Gran Premio de Miami.

Y ahora que ya tiene el ritmo de campeón, el jefe de Mercedes pide calma para que no se estropee. Así, al menos, lo dejó entrever en Sky Inglaterra: "Ojalá Kimi pueda seguir manteniendo esta tendencia ascendente. Pero lo más importante es que no nos vengamos arriba ahora. Kimi tiene la velocidad. Ahora también está adquiriendo experiencia. Creo que estamos hablando de mucho éxito en el futuro".

Mercedes, preocupados con la euforia por Kimi Antonelli

En este mismo sentido, sabe que va a tener mucho trabajo por delante para que evitar que Kimi caiga en las redes del exceso de focos: "Creo que la parte más sencilla es asegurarnos de que aquí, dentro del equipo, mantenga los pies en el suelo".

"El mayor problema es la opinión pública italiana. Ahora que no están clasificados en fútbol, todo gira en torno a Sinner y Antonelli. Y eso es algo que tenemos que controlar. Hay numerosas solicitudes de medios y patrocinadores, por lo que la tarea del equipo es echar el freno de mano", ha explicado Wolff.

Al menos, en la escudería germana están tranquilos por el entorno del piloto: "Sus padres tienen mucho que ver en que siga siendo una persona humilde".