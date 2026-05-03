Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el Betis - Oviedo de LaLiga

La certificación de la quinta plaza, que de momento sigue dando como premio extra el concurso en la próxima edición de la Champions League, es el gran objetivo del conjunto de Manuel Pellegrini ante un colista de Primera que se juga sus últimas cartas en pos de la permanencia

El Real Betis, que viene de rescatar un punto sobre la bocina ante el Real Madrid y de ganar en Montilivi al Girona FC, tiene este domingo en La Cartuja una buena oportunidad de acercar la conquista definitiva de la quinta plaza de la clasificación, que ahora mismo daría como premio extra no ya la Europa League, sino la Champions League. Los de Manuel Pellegrini, que aventajan en seis puntos a RC Celta, Getafe CF y Athletic Club (con un partido más), reciben a un colista Real Oviedo que necesita también vencer para apurar sus escasas opciones de mantener la categoría.

Real Betis - Real Oviedo: los árbitros

El CTA designó en la víspera como árbitro principal al cántabro Cordero Vega, de 41 años. Al frente del VAR estará el grancanario González Francés. Con el santanderino a los mandos suman los verdiblancos cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, pero no han vencido las cuatro últimas veces que se ha cruzado en su camino (igualadas en Elche y Getafe, K.O. en Valladolid y el Metropolitano). Por su parte, 6V 5E 5D con los carbayones.

Real Betis - Real Oviedo: fecha y hora del partido de la 34ª jornada de LaLiga EA Sports

El choque de la 34ª jornada en el Estadio de La Cartuja arrancará a las 18:30 horas de este domingo 3 de mayo de 2026, cuando en la capital andaluza se esperan cielos mayormente despejados, prácticamente sin probabilidad de lluvia (del 0% al inicio al 9% del final) y con una temperatura agradable, entre los 24º del arranque y los 22º del epílogo. Soplarán vientos del SO de unos 23 k/h.

Betis No Iniciado - Oviedo

Real Betis - Real Oviedo: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre heliopolitanos y asturianos será retransmitido en directo por DAZN LaLiga, tanto a través de la propia aplicación de la plataforma británica como en los diales a tal efecto de Movistar Plus y Orange TV.

Real Betis - Real Oviedo: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre verdiblancos y carbayones. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Estadio de La Cartuja, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los heliopolitanos, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo hispalense.