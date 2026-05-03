F1 GP Miami 2026 - Nuevo horario y donde ver en TV la carrera del Gran Premio de Fórmula 1

La lluvia ha provocado cambios en el horario del Gran Premio de F1 de Miami, donde la igualdad de las escuderías cabeceras ya es manfiesta

El Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 está siendo un vaivén de sensaciones después de lo poco atractivas que fueron las primeras carreras, con problemas en muchos coches y con el dominio aplastante de los Mercedes.

Aquí, los Ferrari y los McLaren se han puesto a la altura, y el Red Bull de Verstappen viene rindiendo todo el fin de semana. De hecho, las cuatro primeras posiciones en la parrilla de salida están ocupadas por cuatro diferentes escuderías, lo que delata esa igualdad que ahora ha llegado.

Ya se pudo ver en el sprint cómo por primera vez este año no había un Mercedes en las tres primeras posiciones. Y Russell volvió a quedar relegado, en este caso al quinto puesto, en la Clasificación.

Las mejoras no sólo han sido de los equipos punteros, porque Alpine lleva en el Top-10 todo el fin de semana, los Williams de Sainz y Albon están mucho más cerca de esas diez primeras posiciones y los Aston Martin, pese a no mejorar su potencia, sí que han resuelto muchos problemas de fiabilidad y, ahora, al menos, acaban carreras.

Por si no había poca emoción, ha traído más la lluvia, que ha provocado cambios drásticos en la jornada del domingo, con el adelantamiento de la carrera a las 19:00 horas -hora española- y con la posibilidad de más cambios si se declara la carrera en mojado.

Horario de la carrera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026

Después del parón a causa de las cancelaciones de los grandes premio de Arabia Saudí y Baréin, la Fórmula 1 ha dado un vuelco con lo que los respectivos equipos han traído a Miami.

Eso se ha podido comprobar en el sprint y en la clasificación y se espera una carrera muy animada. Más aún si, como se prevé, aparece la lluvia. Precisamente, el peligro de tormentas ha hecho que se cambie el horario, que en un principio estaba previsto para las 22:00 horas (hora peninsular española), pero que finalmente tendrá lugar a las 19:00 horas.

Los pilotos darán un total de 57 vueltas al Miami International Autodrome, el circuito urbano construido en torno al Hard Rock Stadium.

Dónde ver la carrera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026

Hay dos opciones para poder ver la Fórmula 1 en España. Cabe recordar que para poder ver la Fórmula 1 en Movistar hay que tener contratado su televisión, Movistar Plus+, añadiéndole además el paquete Motor. Para verlo desde el descodificador. Por el contrario, si se quiere ver en DAZN será necesario tener contratado el paquete total o el esencial.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Miami mediante ESTADIO Deportivo, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo.