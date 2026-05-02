La F1 arde en Miami con Antonelli y Verstapen, y los Aston Martin ya no son los últimos

El italiano logra la pole justo por delante del neerlandés antes de un domingo en el que se espera lluvia y que podría trastocarlo todo; Sainz sale 14º y Alonso 18º

Con muchas dudas y máxima emoción se presenta la carrera del Gran Premio de Miami 2026 de F1 después de la igualdad demostrada por los monoplazas punteros en la Clasificación y de que para el domingo haya grandes posibilidades de lluvia en el Autódromo Internacional de Miami a la hora a la que está prevista la carrera.

La FIA se ha reunido esta tarde y volverá a hacerlo en las próximas horas para decidir si hay un cambio radial y se adelanta la carrera. El problema no es la lluvia en sí, sino que hay amenaza de tormenta eléctrica y, en ese caso, no podría disputarse el gran premio. La opción que están barajando es adelantarlo a las 10:00 horas de Miami, las 16:00 en España.

Sea a una hora o a otra lo que está claro es que va a haber emoción. La lucha por la 'pole' ha deparado que cuatro escuderías diferentes ocupen las cuatro primeras plazas y que las diferencias entre los pilotos punteros sean mínimas.

Se aventura batalla entre Antonelli y Verstappen

Kimi Antonelli acabó al frente, pero hasta el último momento tuvo Max Verstappen la opción de superarlo. Y mañana salen los dos en la primera línea. Con lo agresivo que es el neerlandés pueden saltar chispas en esa primera curva.

Pero es que, además, no están muy lejos Leclerc y Norris, tercero y cuarto en la Clasificación del Gran Premio de Miami; y que acabaron a tres décimas del tiempazo de Antonelli.

Cabe destacar la diferencia del italiano con su compañero de equipo, un Russell que volvió a defraudar y que saldrá quino. O el octavo puesto de Franco Colapinto y, en general, el rendimiento de los Alpine este fin de semana.

Sainz, mejor que Albon; y Alonso 18º

En cuanto a los españoles, Carlos Sainz ocupó la misma posición que en el sprint y saldrá 14º, dos puestos por delante de su compañero Alex Albon.

Fernando Alonso, por su parte, lo hará en 18ª posición, una mejoría con respecto a otros grandes premios confirmada por un Lance Stroll que sale justo detrás de él. Por detrás, los Cadillac y un Bortoleto al que se le incendió el monoplaza.

Parrilla de salida del GP de Miami 2026 de Fórmula 1

1. A. Antonelli (Mercedes) 1'27.798

2. M. Verstappen (Red Bull) +0.166

3. C. Leclerc (Ferrari) +0.345

4. L. Norris (McLaren) +0.385

5. G. Russell (Mercedes) +0.399

6. L. Hamilton (Ferrari) +0.521

7. O. Piastri (McLaren) +0.702

8. F. Colapinto (Alpine) +0.964

9. I. Hadjar (Red Bull) +0.991

10. P. Gasly (Alpine) +1.012

11. N. Hulkenberg (Audi)

12. L. Lawson (Racing Bulls)

13. O. Bearman (Haas F1)

14. C. Sainz (Williams)

15. E. Ocon (Haas F1)

16. A. Albon (Williams)

17. A. Lindblad (Racing Bulls)

18. F. Alonso (Aston Martin)

19. L. Stroll (Aston Martin)

20. V. Bottas (Cadillac)

21. S. Pérez (Cadillac)

22. G. Bortoleto (Audi)