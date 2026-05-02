Las reacciones de la primera 'Qualy' en el Gran Premio de Miami de F1: Antonelli, Norris, Colapinto...

La calificación para la carrera sprint del Gran Premio de Miami fue para muchos como volver a empezar el curso, con muchas novedades en sus monoplazas y sensaciones de todos los colores

Volvieron a rugir los motores en Miami y el Gran Circo se ha vuelto a encender y vestir con sus mejores galas tras un mes de parón. Y para muchos ha sido como volver a empezar, porque todas las escuderías han intentado aprovechar el tiempo e introducir mejoras en sus respectivos monoplazas. Y para desgracia de Fernando Alonso, entre otros, el comienzo ha sido igual de frustrante.

Disputada la calificación para la prueba sprint de este Gran Premio de Miami, el cuarto del calendario tras la cancelación de los dos que había en Oriente Medio, casi todos los pilotos han comentado sus impresiones al respecto. Porque hubo de todo, hasta la primera sanción, que se la llevó Alex Albon.

Y, entre otras cosas, se ha roto la hegemonía de Mercedes mostrada hasta la fecha. Y fue gracias a que el inglés y vigente campeón Lando Norris (McLaren) consiguió el mejor registro y, por lo tanto, la 'mini pole'. Por detrás saldrá Kimi Antonelli y, luego, Oscar Piastri. Los McLaren parece que han vuelto con fuerzas.

Antonelli espera una gran batalla

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá segundo este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU) y declaró que sabían en la escudería germana que este certamen iba a ser muy duro.

"Ya sabíamos que este fin de semana nos esperaba una batalla. La mayoría de los equipos han traído mejoras significativas y sabíamos que iban a recortar la diferencia que les llevábamos", comentó Antonelli, de 19 años, que se convirtió, al ganar la carrera anterior, hace un mes y en Suzuka (Japón), en el líder más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, mejorando la anterior plusmarca, la del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que la había logrado en 2007 -el año de su debut en la categoría reina- a los 22.

"Dicho esto, creo que hemos completado un gran trabajo para recuperarnos de una jornada difícil y poder de esa forma asegurar la segunda posición para el sprint de mañana", dijo el boloñés, líder del Mundial con 72 puntos, nueve más que su compañero, el inglés George Russell, que sale sexto este sábado.

"Tuve mis problemas con el coche con los neumáticos medios, pero se notaba mejor con el compuesto blando. Eso me da confianza en que vamos a mejorar nuestro rendimiento durante lo que queda de fin de semana", añadió Antonelli cuando se bajó de su monoplaza ante los medios oficiales de la F1.

Norris: "Una bonita recompensa para el equipo"

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá primero este sábado en la prueba sprint. Y, fruto de su elegancia, brindó este pequeño triunfo a toda su escudería: "Ha sido un resultado perfecto para nosotros y una bonita recompensa para el equipo".

Tras dominar la cronometrada para la prueba corta, Norris, de 26 años, que logró en esta pista, hace dos años, la primera de sus once victorias en la categoría reina, confirmó también los cambios en su monoplaza: "Hemos instalado algunas mejoras en el coche y fue bonito recuperar algo de 'grip' (agarre). Es sólo el arranque del fin de semana, pero ha sido un buen resultado para nosotros".

Checo Pérez, contento a medias

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que sale decimoctavo, se mostró satisfecho pese al resultado: "Estaba muy contento con mi vuelta en la 'sprint cuali' y el ritmo era prometedor, pero por desgracia sólo tuve un intento",

Cabe recordar que el piloto de Cadillac nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco) retornó este curso a la categoría reina, en la que cuenta con seis victorias y 39 podios. Y, tras la sanción de Alex Albon, ha crecido un escalón en la parrilla de salida: "Hubo un momento en el que parecía que íbamos a entrar en la SQ2, lo que ya implicaba un avance; pero la prioridad ahora mismo es centrarnos en resolver nuestros problemas".

"Sólo tuve un intento porque salimos tarde a pista y luego no tuvimos tiempo para volver a cargar combustible y optar a un segundo intento", explicó el mejor piloto de la historia de México.

Colapinto: "Nos llevó un tiempo entender el coche"

Por último, otro de los que comentó la prueba fue el argentino Franco Colapinto (Alpine), que saldrá octavo este sábado en la prueba sprint: "Estoy contento con el resultado de hoy, pero también estoy contento con la manera en la que conseguimos el resultado; pues logramos darle la vuelta a las cosas desde una situación difícil, ya que fue complicado y nos costó un tiempo entender cómo se comportaba el coche al principio de la jornada".

El piloto bonaerense confesó que los cambios le han venido bien: "Encontramos algunas mejorías y finalmente pudimos sentirnos con un buen ritmo y dimos algunas buenas vueltas, aumentando la velocidad y la confianza en cada sesión".