Carlos Sainz da un paso adelante en Miami y se beneficia de la primera sanción

El piloto madrileño consiguió entrar en la Q2 y en la parrilla de salida de la sprint saldrá una posición más avanzada de la esperada tras confirmarse el castigo a su compañero de Williams, Alex Albon

El español Carlos Sainz (Williams) ha mejorado y la suerte le ha premiado, aunque en perjuicio de su compañero de Williams. O mejor dicho. Un error de este le ha beneficiado al madrileño, que debería salir decimoquinto este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU) y lo hará en una posición más adelante.

Y tras bajarse de su monoplaza tras la primera 'Qualy' del fin de semana, el piloto español comentó cuáles habían sido sus sensaciones en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de dicha localidad: "Hemos avanzado, pero sólo dimos el paso que esperábamos, un pequeño paso en el camino correcto".

Sainz consigue su primer objetivo en Miami

En este mismo sentido, el piloto madrileño de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina, se mostró orgulloso de su resultado en la 'Qualy' de la carrera corta: "Pero estamos contentos con haber entrado en la Q2, porque en mi lado del garaje hemos tenido algunos problemas con la energía, con la vuelta de salida y con la vuelta rápida".

"Al final, seguramente que no optimizamos el día, y aun así entramos en la SQ2, por lo que tenemos que tomarlo como algo positivo, ya que tanto en Suzuka (Japón) como en China dimos vueltas perfectas y no nos llegó para pasar más allá de la SQ1", explicó el español de Willams en un video difundido por la F1.

"El retoque del reglamento técnico creo que nos puede venir mejor para otros circuitos; porque, de todas formas, los cambios han sido muy pequeños. No vamos a ver cambios significativos hasta el 2027, cuando esperemos que ya sean cambios serios", ´finalizó Sainz.

La sanción a Alex Albon beneficia a Carlos Sainz

El piloto tailandés Alex Albon ha sido el destinatario de la primera sanción del certamen en Miami. El piloto del equipo británico se salió de la pista durante su vuelta más rápida en la SQ1, en la curva 6. Y aunque la FIA no anunció una investigación sobre este incidente hasta la última parte de la sesión clasificatoria, finalmente ha sido castigado.

Los comisarios confirmaron su salida de la pista y, por lo tanto, consideran que su tiempo debería haber sido anulado. De haberse comunicado en su debido momento, Liam Lawson hubiera podido correr la Q2 y como en Racing Bulls sospechaban de ello el neozelandés aguardó en su monoplaza durante un tiempo. Y con este comunicado la FIA ha informado de lo sucedido:

"Albon ha sobrepasado claramente los límites de la pista. Sin embargo, esto no se comunicó a los comisarios hasta el inicio de la SQ2. En el momento en que se informó a los comisarios de que el coche #23 se había salido de la pista y de que su tiempo podría haber sido anulado, este ya se encontraba en pista en la SQ2. Dado que esta situación es inusual, los comisarios decidieron resolverla ejerciendo su autoridad tal y como se define en el artículo 11.7.1a del Código Deportivo Internacional, anulando el tiempo de la vuelta en cuestión en la SQ1. Puesto que el coche #23 no debería haber participado en la Q2, todos los tiempos de la SQ2 serán, por lo tanto, anulados".

Así queda la parrilla de salida de la Sprint en el Gran Premio de Miami de F1 2026

Lando Norris ha conseguido la 'mini pole' de este fin de semana en Miami y saldrá primero en la sprint. Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Verstappen, Russell, Hamilton, Colapinto, Hadjar y Gasly completan los diez primeros puestos de la parrilla de salida.

A continuación saldrán Bortoleto, Hulkenberg, Bearman y, una vez confirmada la sanción al piloto de Williams, quien había conseguido el 14º puesto ( ahora saldrá el 19º), ahora será Carlos Sainz quien ocupe dicho lugar, seguido de Arvid Lindblad, Liam Lawson, Esteban Ocon y Sergio Pérez, quienes también ganan una posición en la parrilla de cara a la carrera al sprint. Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll completan los últimos puestos de la misma.