Ferrari avisa en Miami, Aston Martin no da señales de vida y Carlos Sainz empieza con una sonrisa

La FIA y la F1 acordaron que el único ensayo en Miami durara noventa minutos en lugar de los sesenta que suelen ser habituales. Leclerc hizo el mejor tiempo y Hamilton acabó también por delante de los Mercedes

Charles Leclerc ha sido el que mejores registros ha cosechado en el primer y único entrenamiento libre que habrá en Miami.IMAGO

Y la Fórmula 1 volvió a rugir con sus motores. Tras algo más de un mes de inactividad por el conflicto de Oriente Medio, los monoplazas han vuelto a la acción en el Autódromo Internacional de Miami para realizar el único ensayo que habrá en tierras estadounidenses antes de pasar a la hora de la verdad.

Y en el mismo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha sido el más rápido en este primer y único entrenamiento libre previsto en el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula, que se disputa, con formato sprint, en el circuito diseñado en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida.

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 5.412 metros de la pista en un minuto, 29 segundos y 310 milésimas, 297 menos que el cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El australiano Oscar Piastri (McLaren), que se quedó a 448 milésimas de Leclerc, marcó -al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando- el tercer tiempo de una sesión que, a diferencia de lo habitual, duró noventa minutos, en lugar de una hora.

Treinta minutos extras para todos los equipos en la FP1

Debido al parón obligatorio de cinco semanas, a la gran cantidad de mejoras que traían muchos equipos y al formato al sprint, la FIA y la F1 decidieron aumentar la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Miami hasta los 90 minutos de duración, en lugar de los 60 habituales.

Durante la hora y media de acción, fueron McLaren, Ferrari y Mercedes los más rápidos, con Red Bull un pequeño paso por detrás, mientras que la nota más negativa fueron de nuevo los Aston Martin, que tardaron más de 25 minutos en salir a rodar.

Hamilton, también por delante de los Mercedes

Y parece que Ferrari va en serio en Miami, porque situó al Ferrari de Lewis Hamilton, a 0.467s de su compañero, justo por delante de los dos Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli quinto (+0.769s) y George Russell sexto (+0.790s).

Séptimo y octavo fueron Lando Norris (+0.898s) y Pierre Gasly (+1.277s), mientras que Isack Hadjar (+1.563s) y Carlos Sainz (+1.620s) completaron el top 10 de la tabla de tiempos.

Por detrás, el Aston Martin de Lance Stroll fue el coche más lento, con Fernando Alonso 19º, por delante de Valtteri Bottas y Arvid Lindblad.

Un circuito con poca historia y 19 curvas

El Autódromo Internacional de Miami tiene una historia muy corta en el calendario de la F1, ya que hizo su debut en la temporada 2022.

Es un circuito urbano temporal ubicado en los alrededores del Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. Diseñado por Apex Circuit Design, el trazado de 5,41 km cuenta con 19 curvas y tres zonas de DRS, con una combinación de rectas y secciones técnicas.

Sólo tres pilotos han ganado en Miami

De las cuatro ediciones del GP de Miami, Max Verstappen ha ganado la mitad, es decir, dos. Mientras que Lando Norris y Oscar Piastri cuentan con una victoria cada uno. Este año, salvo milagro, Russell o Kimi Antonelli se sumarán a dichos pilotos.

En cuanto a la pole position se refiere, también lidera el piloto holandés con dos poles, por delante de la única pole de Charles Leclerc y Sergio Pérez.