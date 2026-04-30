Aston Martin confirma sus mejoras para Miami pero lanza un aviso a Fernando Alonso

El equipo británico ha anunciado que han hecho algunos cambios en este mes de descanso que han tenido en la competición, pero Mike Krack ha querido rebajar la euforia de sus dos pilotos

Era ahora o nunca. Y, al menos, en Aston Martin lo han intentado. El conflicto de Oriente Medio les ha dado una tregua para intentar rectificar una temporada que ha comenzado de la peor forma posible y que, salvo giro radical, tiene pinta de acabar incluso peor que la anterior por mucho que Adrian Newey haya diseñado su monoplaza.

Después de las tres primeras paradas del calendario de Fórmula 1, el equipo de Silverstone va último en el Mundial de Constructores, sin haber completado una sola prueba hasta Japón y con un AMR26 que ha dado más problemas que soluciones hasta el momento.

Y con el fin de poner remedio a semejante descalabro inicial, los ingenieros y mecánicos de Aston Martin han aprovechado cada minuto de este parón. Al menos, así lo ha confirmado Mike Krack a su llegada a Miami: "Hemos utilizado estas semanas junto a Honda para mejorar nuestro paquete. Llegamos aquí con otro paquete de contramedidas para mejorar la fiabilidad y el conjunto en general".

Las verdaderas mejoras de Aston Martin en Miami

No han hecho pequeños retoques, sino cambios reales, de arriba a abajo. Así lo han confirmado las cabezas pensantes de la escudería británica. "Hemos introducido algunas modificaciones de hardware para mejorar la fiabilidad", ha asegurado Orihara.

"Hemos trabajado en un paquete amplio para reducir las vibraciones en la fuente, pero también en su mitigación en todo el sistema", ha añadido Krack.

No obstante, Krack prefiere ser comedido y le ha lanzado un aviso tanto a Fernando Alonso como a Lance Stroll: "No habrá milagros, pero sí creo que el trabajo que hemos hecho estas semanas nos llevará a un paso adelante. Tendremos cada vez menos restricciones. En cuanto solucionas la fiabilidad, el foco pasa directamente al rendimiento. Y ahí también tenemos que mejorar".

El Gran Premio de Miami, el primer examen de Aston Martin

El equipo de Aston Martin acaparará todos los focos en Miami fruto de su mal inicio de temporada y de las expectativas que existían en torno al equipo británico este año por cómo se había reforzado en sus talleres y oficinas.

Será el cuarto Gran Premio de la temporada su primer examen serio para ver si Honda combina de una vez por todas su motor con la máquina diseñada por el ingeniero Adrian Newey.

Un circuito con poca historia

El Autódromo Internacional de Miami tiene una historia muy corta en el calendario de la F1, ya que hizo su debut en la temporada 2022.

Es un circuito urbano temporal ubicado en los alrededores del Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. Diseñado por Apex Circuit Design, el trazado de 5,41 km cuenta con 19 curvas y tres zonas de DRS, con una combinación de rectas y secciones técnicas.

Sólo tres pilotos han ganado en Miami

De las cuatro ediciones del GP de Miami, Max Verstappen ha ganado la mitad, es decir, dos. Mientras que Lando Norris y Oscar Piastri cuentan con una victoria cada uno. Este año, salvo milagro, Russell o Kimi Antonelli se sumarán a dichos pilotos.

En cuanto a la pole position se refiere, también lidera el piloto holandés con dos poles, por delante de la única pole de Charles Leclerc y Sergio Pérez.