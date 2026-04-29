El Betis de Manu Fajardo maneja el cuarto mayor presupuesto en fichajes de LaLiga

El dinero está en el campo: el conjunto verdiblanco ha invertido más de 100 millones de euros entre 2024 y 2026, cifra de gasto que sólo superan el Atlético de Madrid, que la cuadruplica; el Real Madrid, que la dobla; y el Villarreal CF, que también la rebasa por mucho

Al Real Betis se le podrá criticar falta de acierto en las elecciones de algunos fichajes que no han rendido en consonancia con el esfuerzo económico y podrá tenerse en cuenta o no el atenuante de las lesiones que han dejado a Manuel Pellegrini sin la mayoría de los principales espadas durante demasiados partidos. El propio Manu Fajardo admitía la semana pasada que la crítica ayuda a mejorar y es procedente, pues la planificación era mejorable. No obstante, con los datos en la mano, lo que nunca se puede recriminar al club y al director deportivo es que no hayan sido ambiciosos a la hora de invertir dinero en ese deseado crecimiento, ya que sólo hay tres clubes en España que hayan gastado más en los dos últimos cursos.

Durante toda esta 2025/2026 el objetivo ha ido encaminado a la obligación mínima de repetir en Europa por sexta temporada, aunque con el deseo ferviente de poder luchar por mantener vivos los sueños de ganar un título y de clasificarse para la UEFA Champions League. El curso pasado, quizás despistado por la final de la Conference League, se escapó a última hora la quinta plaza liguera y el billete extra para la máxima competición continental fue para el Villarreal CF. Esta campaña, a la espera de saber si hay premio gordo o no, parece encarrilada; pero las ilusiones en la Europa League o la Copa del Rey murieron en los cuartos de final.

El Real Betis ha invertido 103,5 millones en fichajes en las dos últimas temporadas

A unos les parecerá suficiente y a otros no; pero, como suele decirse, el dinero estaba en el campo: el Real Betis ha invertido una cantidad fija total de 103,55 millones de euros -sin contar variables- entre los 41,05 M de las dos ventanas de transferencias de la 24/25, estival e invernal, y los 62,5 que suman el mercado del pasado verano y el del pasado mes de enero de 2026. Ha gastado más que el FC Barcelona (88 millones), el Girona FC (74) o la Real Sociedad (60) y, aunque con mucha ventaja, sólo le superan el Villarreal CF (174), el Real Madrid (216) y especialmente el Atlético de Madrid (con la friolera de 418 millones); por debajo están

Los 22 millones de euros por Antony dos Santos destacan como el mayor gasto, seguido de los 13 millones del Cucho Hernández, los 11,7 millones de Nelson Deossa, los nueve de la opción de compra de Natan de Souza (más otro millón del préstamo remunerado) y los ocho que costó Rodrigo Riquelme, que cierra el 'Top 5'. En torno a cinco millones cada uno costó cruzar el Atlético con los jóvenes Valentín Gómez y Gonzalo Petit, lo mismo que recuperar a Giovani Lo Celso.

Luego, en unos 4,5 millones estuvo la contratación de Marc Roca y en algo más de tres millones, las de Diego Llorente o Romain Perraud. Dos kilos invirtió en el último refuerzo, Álvaro Fidalgo, y ligeramente menos pagó por Iker Losada. A coste cero llegaron en este periodo 2024-2026 un nutrido número de futbolistas: Junior Firpo, Pau López, Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Ricardo Rodríguez, más los cedidos Sofyan Amrabat o Vitor Roque.

Para la 26/27, misma receta: ambición sin locuras aunque vaya a Champions

Evidentemente, si este ritmo de inversión ha sido posible no es sólo por los réditos deportivos y de derechos televisivos, sino que han sido compensados mediante una abierta política de ventas destinadas a ingresar al menos una plusvalía importante al año. De este modo, en este mismo período 2024-2026 se marcharon futbolistas como Johnny Cardoso, Jesús Rodríguez, Assane Diao, Chadi Riad, Rodri Sánchez, Nabil Fekir, Germán Pezzella, Rui Silva, Perraud, Willian José o Borja Iglesias, entre otros, dejando en caja 122,8 millones de euros en ingresos (61,2 en la 24/25 y 61,6 en esta 24/25).

¿Y para la próxima temporada? Pues dependerá de si el pasaporte sellado es para Champions o para la UEFA Europa League. De entrada hay dos grandes prioridades: un '9', aunque deben llegar varios porque saldrán varios, y mediocentros, también en plural. El lateral izquierdo es otro de los puntos calientes y luego habrá que ver también a quién hay que sustituir porque se marche traspasado. En cualquier caso, tanto Manu Fajardo como Ramón Alarcón aseguran que el club no hará locuras y no se hipotecará.

"La hoja de ruta marca que el quinto puesto es lo que realmente te da un salto económico importante. Los ingresos de Europa League rondan los 20 millones y los de Champions están en unos 50 millones. Hay mucha diferencia. Nuestro presupuesto base exige estar en Europa. Si nos metiéramos en Champions no haríamos locuras porque no puedes irte a un gasto de plantilla que luego, si no repites al año siguiente, no puedas mantener. Quedarnos fuera de Europa sí sería un daño a la planificación y nos obligaría a reducir mucho el coste de la plantilla", explicó Alarcón en una entrevista en la SER.