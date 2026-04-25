Manu Fajardo, director deportivo del Betis: "Una cosa es la crítica y otra son las hipótesis"

Considera que las críticas de los últimos días son merecidas e incluso necesarias para mantener ese crecimiento basado en la exigencia permanente. No obstante, se niega a alimentar rumores vertidos por quienes quieren derruirlo todo y pospone hasta verano el prometido período de reflexión

El Real Betis ha vuelto a dar señales de vida justo en el momento más importante. Después de la decepción máxima vivida en la eliminación en los cuartos de final de la UEFA Europa League a manos del Sporting Clube de Braga y en medio de una racha de más dos meses sin conocer el triunfo en LaLiga EA Sports, el equipo de Manuel Pellegrini ha sumado cuatro puntos de seis que le permiten hacerse fuerte en la quinta plaza de LaLiga EA Sports. Todo ello, a la espera de ver si finalmente ese quinto escalón da billete para la UEFA Champions League o si finalmente España pierde esa plaza extra en favor de Alemania.

La derrota del Getafe CF ante el FC Barcelona en la tarde de este sábado ha dado aún más valor simbólico al meritorio punto que el Betis rescató el viernes ante el Real Madrid, 1-1 con gol de Héctor Bellerín en el último minuto del tiempo añadido, y a la victoria por 2-3 del domingo pasado ante el Girona FC. Por todo ello, aunque admite que las fortísimas críticas de la última semana no sólo han sido procedentes sino incluso necesarias, Manu Fajardo reclama paciencia. El director deportivo verdiblanco pide huir de las hipótesis y pospone hasta el verano ese necesario análisis que los dirigentes de la entidad tendrán que abordar. El resultado final marcará las líneas a abordar. Hasta entonces, mente fría.

Manu Fajardo acepta las críticas por los malos resultados del Betis en 2026

"Obviamente, la crítica en este caso de tu propia afición, inclusive las críticas externas, siempre vienen bien. Al final, hay que ser exigente y autocrítico. Siempre todos podemos dar un poco más de lo que estamos dando, pero más allá de eso, una cosa es la crítica y otras cosas son las hipótesis", recordó, pidiendo esperar a ver cómo acaba este Betis que roza el 85% de probabilidad de acabar siendo quinto, según los cálculos matemáticos de @LaLigaEnDirecto.

"Ahora mismo estamos centrados en acabar la temporada, estamos centrados en lo que viene, que es lo realmente importante y lo que marcará el devenir de la temporada. En ese foco tenemos que estar todos", explicaba Manu Fajardo ante las cámaras de DAZN, justo antes del partido contra el Real Madrid en el que hubo varias sorpresas en el once de Pellegrini.

Reencuentro con la afición verdiblanca en La Cartuja tras la decepción vivida contra el Braga

El Real Betis volvía este pasado viernes a La Cartuja después de la eliminación en la Europa League y la entrada se resintió. La entrada se quedó en 54.348 espectadores, muy lejos de los casi 70.000 que había el día del Braga o de otras cifras de récord -muy superiores a las 60.000- que se dieron en derrotas contra el Athletic Club o el FC Barcelona, con el empate en El Gran Derbi contra el Sevilla FC o en la eliminación de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

"Obviamente fue un varapalo caer aquí en competición europea ante nuestra afición y ante un rival que, honestamente, desde el máximo respeto al Sporting de Braga, creo que debíamos haber podido superar para plantarnos de nuevo una semifinal europea. Más allá de eso, no me gusta hablar de hipótesis ni poner notas. Hay que ganar al Real Madrid. Luego, el domingo que viene tenemos un partido muy importante ante el Oviedo. Y así cada partido. Ya luego, a final de la temporada, haremos un análisis más profundo", concluyó Manu Fajardo.

El director deportivo del Betis elogia la gestión de vestuario de Manuel Pellegrini

"Soy consciente de que, al final, lo que hace realmente grande una entidad es el colectivo, por encima de lo individual. Por mucho talento que puedas tener en la plantilla, por mucho jugador diferencial que puedas tener, si como equipo no funciona, si el colectivo no se acaba imponiendo a la individualidad, al final difícilmente el club pueda conseguir su reto. En el Betis, ese 'plan B' que comentas funciona muy bien en el día a día".

"Más allá de que unos jueguen o no, de que otros sean protagonistas o no, tenemos un grupo muy bueno. Hay unos capitanes también, que ejercen un liderazgo muy sano y que apoyan en todo momento a los jugadores que menos minutos juegan", analizó Fajardo, aplaudiendo la gestión de vestuario que viene haciendo Manuel Pellegrini, quien justo antes había explicado ante la televisión con derechos que Bakambu salía de titular por las molestias de rodilla que padecía el Cucho y argumentaba que veía más aprovechables como revulsivos a los recién recuperados Giovani Lo Celso e Isco Alarcón.