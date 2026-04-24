Real Betis 1-1 Real Madrid: Bellerín encuentra oro con todo perdido

Un mal despeje de Valles a tiro de Valverde propició el 0-1 de Vinícius y Lunin pospuso con varias intervenciones la justa igualada (o remontada) de un anfitrión que mantuvo la fe hasta el mismísimo epílogo para no irse de vacío; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis arañó en la penúltima jugada del partido un empate (1-1) ante el Real Madrid que mereció por juego y ocasiones, pues se impuso en la posesión (52%-48%), en número de ocasiones (19-11, aunque 5-8 entre palos) y en otros muchos parámetros estadísticos. Álvaro Valles, que no anduvo fino en el 0-1, sí se enmendó con seis paradas de mérito para evitar la puntilla, aunque el merengue Andrij Lunin se lució en las cuatro que protagonizó ante Antony Matheus dos Santos, Cédric Bakambu y el 'Cucho' Hernández. Finalmente, la fe tuvo recompensa en el 94, cuando Héctor Bellerín impidió una derrota que complicaba la lucha por la quinta plaza.

Tardaría muy poco en llegar la primera acción polémica, pero Ortiz Arias y González Fuertes, para sorpresa de nadie, decidieron con inusitada rapidez que la 'zamorana' de Brahim Díaz no había sido penalti. Ni una repetición clara. Increíble pero cierto, como que tampoco se sancionara otra mano de Ricardo Rodríguez. Fue la antesala de una fase pareja, con alternativas, que enseguida desequilibraría Vinícius Júnior, que no desaprovechó el 'regalo' de un Álvaro Valles que no supo despejar fuera de la zona de peligro un latigazo de Fede Valverde que tampoco parecía imparable.

Desde luego, no parecía en chanclas el equipo de Álvaro Arbeloa, más allá de que no se juegue ya casi nada. Como advertía Manuel Pellegrini en la víspera, cualquier esperanza de sorprender al segundo de la clasificación pasaba por ser casi perfectos en defensa, lo que ni los más viejos del lugar recuerdan en La Cartuja. Fuera, hay que remontarse a la visita al Metropolitano tras el 0-5 en Copa del Rey ante el mismo Atlético de Madrid. Alguna puerta a cero ha habido desde entonces, pero más fruto de la impericia rival que de la excelencia propia.

Con lesión de Marc Bartra como interrupción extra, continuó hasta el descanso el intercambio de golpes con más corazón que precisión, aunque Cédric Bakambu remató cerca del arco un servicio de Ez Abde y Jude Bellingham vio cómo Álvaro Valles punteaba a córner un trallazo cruzado. Justo al filo del tiempo reglamentario, Andriy Lunin se lucía por dos veces para frustrar por alto y por bajo sendos zurdazos de Antony Matheus dos Santos, con mano a mano ganado entre medias al punta congoleño. Un despertar tardío, pero ilusionante.

Nada más volver de vestuarios, se anuló el 0-2 por un clarísimo fuera de juego de Kylian Mbappé, que remató de volea, de primeras y a bocajarro, una buena dejada de Trent Alexander-Arnold. Trataba de atemperar el Real Betis ante un rival que se precipitaba, aunque seguía avisando, como Jude Bellingham por bajo a Álvaro Valles, mientras que Natan de Souza no llegó a cazar de cabeza un servicio pasado de Pablo Fornals. Poco a poco, eso sí, se iba calentando Ez Abde, sinónimo de esperanza local.

En una escaramuza iniciada por el de Beni Melal, acariciaría la igualada el 'Cucho' Hernández, que volvió a toparse con Andriy Lunin. Se había rebasado el ecuador del segundo tiempo y eran los mejores minutos del Real Betis, enseguida con Giovani Lo Celso e Isco Alarcón a los mandos. Tampoco era un monólogo, porque Kylian Mbappé probó a la contra los reflejos del cancerbero de La Rinconada, aunque para entonces ya merecían algo más los verdiblancos. Casi lo logra Natan de Souza a la media vuelta, pero su giro no resultó embocado.

A través de transiciones, el Real Madrid no perdía el pulso al partido, aunque Héctor Bellerín impedía tirándose al suelo que el 'crack' francés regalase la sentencia a Vinícius Júnior. Dio tiempo igualmente Valles a los suyos con una buena intervención a tiro de Fede Valverde, sosteniendo y alimentando la incertidumbre. No estaba terminando, todo sea dicho, bien de cara a gol el conjunto heliopolitano, cambiando de perfil Antony para asustar de disparo cruzado. Había que arriesgar, claro, pero seguía el indulto (ahora, de Vini) y, por ende, la vida.

Sobre la bocina, pidió el paulista penalti por agarrón dentro del área de Ferland Mendy, aunque Soto Grado no quería problemas de última hora. Mientras tanto, Ez Abde se vaciaba también en defensa, impidiendo que Eduardo Camavinga cerrara la contienda. Quedaba cada vez menos para 'rascar' algo. Y, cuando todo parecía perdido, Héctor Bellerín conectaba dentro del área con Antony, recogía el rechace de Antonio Rüdiger a su centro-chut y no perdonaba entre un bosque de piernas. Premio postrero a la insistencia bética.

Ficha técnica del Real Betis - Real Madrid de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra (Diego Llorente 32'), Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat (Isco 73'), Fornals (Lo Celso 68'), Fidalgo (Marc Roca 46'); Antony, Ez Abde y Bakambu ('Cucho' Hernández 46').

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Alaba 73'), Mendy; Fede Valverde, Thiago Pitarch (Camavinga 73'), Bellingham, Brahim (Manuel Ángel 81'); Mbappé (Gonzalo 81') y Vinícius.

Árbitros: Soto Grado (riojano), con el asturiano González Fuertes en el VAR. Amarillas al local Amrabat, así como a los visitantes Huijsen y Alexander-Arnold.

Goles: 0-1 (17') Vinícius; 1-1 (94') Bellerín.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 54.348 espectadores, con nutrida presencia de aficionados merengues, como de costumbre.