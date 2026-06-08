Del fichaje de los 150 millones a la reforma del modelo del club del Real Madrid: la hoja de ruta del victorioso Florentino Pérez

El nuevamente presidente de la entidad madridista deberá abordar algunos de los asuntos planteados en la campaña electoral, el más inmediato este martes con la propuesta para firmar una nueva estrella futbolística

La victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid abre ahora un nuevo escenario donde algunos de los asuntos planteados por el empresario en la campaña electoral deben tomar cuerpo. Uno de ellos tiene que ver con la promesa del fichaje de un crack con una gran oferta y otro con la reforma del modelo social del club.

Por orden cronológico y por interés futbolístico lo primero debe ser al gran fichaje. Al margen de que Jose Mourinho regresará al banquillo del Real Madrid, Florentino Pérez hizo una promesa en la campaña electoral. Dijo que pondría sobre la mesa una oferta de más de 150 millones de euros para incorporar al equipo a una nueva gran estrella.

Las pistas que Florentino Pérez dejó sobre el fichaje de los 150 millones de euros del Real Madrid

La oferta, según señaló el propio Florentino Pérez, se realizaría este martes, dos días después de las elecciones. Ya su mero anuncio generó una tremenda expectación y las quinielas sobre a quién se refería comenzaron a lanzarse. No es de la Premier League, tampoco ni Erling Haaland ni Michael Olise, como acotó el ya nuevamente presidente del Real Madrid.

Algunas miradas apuntan a jugadores del PSG como Vitinha o Joao Neves, aunque las complicaciones para sacarle un futbolista al club parisino que tiene como dueño a Nasser Al-Khelaïfi son evidentes. No hay más que recordar los años que estuvo el Real Madrid de Florentino Pérez para hacerse con Kylian Mbappé.

Mourinho, Dumfries y Konaté, los nombres que llegarán al Real Madrid con Florentino Pérez

También existe debate acerca de si será un delantero o un centrocampista, una posición en claro déficit en los últimos año para la exigencia y el nivel del Real Madrid. Con las pistas ofrecidas por Florentino Pérez se achican las opciones. En cualquier caso de sobras es conocido a lo largo de su trayectoria la capacidad del empresario para firmar grandes estrellas.

Esa será la guinda, aunque no los únicos nombres futbolísticos que se unirán al Real Madrid. Además del citado Mourinho, que tiene entre sus peticiones al portugués Mateus Fernandes, Florentino Pérez deben llegar alguno de los fichajes de futbolistas que trascendieron en la campaña electoral. El neerlandés Denzel Dumfries para el lateral derecho e Ibrahima Konaté para el centro de la defensa.

El cambio de modelo social del Real Madrid necesita de un referéndum de los socios

Otro cuestión es la reforma del modelo social del Real Madrid del futuro. Un asunto tratado en la campaña electoral y que generó controversia y ataques por parte del candidato Enrique Riquelme. Florentino Pérez se defendió de esos ataques señalando que el club seguiría siendo de los socios.

Con todo entre los planes de Florentino Pérez está dar entrada a un capital externo que alcanzara un 5% de participación del Real Madrid. La cuestión debe ser planteada en un referéndum ante los socios para decidir sobre la entrada de un aliado estratégico. Con menos prisa que los fichajes, pero esta línea aparece en la agenda del vencedor en las elecciones presidenciales.

"Debemos crear una filial para que los 100.000 socios del Real Madrid mantengamos el control absoluto, con una participación minoritaria del 5% para que sepamos lo que vale el club. Será un aliado estratégico y nunca un propietario. Debemos emprender una nueva etapa que nos consolide como mejor club del mundo y no depender de la fuerza individual de un presidente. El Real Madrid no puede caer en manos de nadie. Tenemos un tesoro que debemos cuidar", explicaba Florentino Pérez.