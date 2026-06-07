La primera 'jugada' de Mourinho: se entromete en un fichaje encarrilado del Barça

El técnico portugués habría hecho una petición directa a Florentino Pérez solicitando la incorporación de Bernardo Silva en el caso de que el presidente madridista salga reelegido y aterrice nuevamente en el banquillo del Santiago Bernabéu

José Mourinho solo está a la espera de las elecciones a la presidencia del Real Madrid para aterrizar nuevamente en el Santiago Bernabéu si Florentino Pérez resulta vencedor. El portugués llegará con el recuerdo del técnico que fue, de aquel azote del Barça de Guardiola que ahora busca reencontrar el camino de un equipo que navega a la deriva desde hace dos temporadas. Y para empezar, el luso ha hecho una petición que viene a ser su primera gran 'jugada' a los eternos rivales madridistas. El probable nuevo míster blanco ha pedido al presidente el fichaje de Bernardo Silva.

El futuro del internacional portugués parecía encaminado a una pelea cuerpo a cuerpo de lo más directa entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, pero ha aparecido 'Mou' con intención de dinamitar la operación desde dentro. El nuevo entrenador del Real Madrid está perfilando su regreso colocando el nombre de su compatriota entre sus grandes prioridades. No es un detalle menor. Su irrupción no solo cambia el contexto sino que también introduce un elemento que puede alterar por completo el mercado ya que el Real Madrid como posible destino seduce a cualquier futbolista.

Mourinho mueve ficha: Bernardo Silva, petición directa

Según informa el diario As, Mourinho ha pedido expresamente la incorporación de Bernardo Silva para su proyecto en caso de concretarse su llegada al banquillo del Real Madrid. Una petición de peso, directa y con la plena intención de construir un equipo con futbolistas de máxima inteligencia táctica y experiencia en la élite. El centrocampista del Manchester City ya había sido ofrecido en su momento al Real Madrid, pero entonces no terminó de generar consenso.

Sin embargo, lo que hace unos meses era un nombre más en la lista, hoy vuelve a estar encima de la mesa con fuerza. Y no solo por el nivel del jugador, sino por la importancia de quien lo reclama. Mourinho considera que Bernardo Silva encaja a la perfección en un proyecto competitivo inmediato. Un jugador capaz de ordenar, acelerar y sostener el ritmo de los partidos grandes. Un perfil que, además, conoce la élite de memoria tras años brillantes en el Manchester City.

Barça y Atlético, expectantes

En el FC Barcelona daban por hecho que la operación estaba bien encaminada. En el Metropolitano, por su parte, veían en el portugués una oportunidad de mercado para elevar el nivel del centro del campo con experiencia internacional y calidad inmediata y no pierden la esperanza. Sin embargo, la entrada en juego de Mourinho cambia el ritmo de la negociación.

La sensación es que la batalla deja de ser un duelo entre Barça y Atlético para convertirse en una partida a tres bandas donde el Real Madrid entra de lleno en la ecuación.

El jugador prefiere esperar

Mientras tanto, el jugador mantiene una calma total que no termina de convencer a ninguno de sus pretendientes. Con 31 años, y tras una temporada de enorme exigencia en el Manchester City, ha decidido no precipitar su futuro. Su entorno, con Jorge Mendes al frente -comparte agente con Mourinho, por cierto-, está escuchando todas las propuestas antes de tomar una decisión definitiva.

El futbolista prioriza un proyecto competitivo, con protagonismo y estabilidad deportiva. Y ese es precisamente el punto donde todas las opciones intentan convencerle. Su representante ya ha deslizado que no se tomará ninguna decisión hasta después del Mundial.

El Barça le ofrece continuidad, Flick ha dado el visto bueno a su fichaje y ya tendría las cuentas muy encaminadas en la negociación. El Atlético, por su parte, le ha ofrecido un papel clave en el proyecto de Simeone. Ahora aparece Mourinho para añadir un atractivo más y brindarle la posibilidad de reforzar un nuevo proyecto galáctico en el Real Madrid.

Ante este panorama, su nombre se ha convertido en uno de los grandes atractivos del verano. Su salida del Manchester City, tras nueve temporadas y una colección de títulos, abre un abanico de posibilidades que ahora se complica aún más y viene a poner más picante al mercado.