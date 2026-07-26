El Real Madrid recibe el primer golpe de la pretemporada: Pitarch estará seis semanas de baja

El centrocampista confirma una lesión en su rodilla que pone en duda las posibilidades de estar en el inicio de Liga, haciendo saltar las alarmas en el equipo blanco con lesiones en plena pretemporada

El Real Madrid no ha comenzado la temporada y ya tiene problemas con las lesiones. Tras unos cursos en los que han afrontado varias bajas a causa de serias lesiones, como las de Militao, Coutois, Rudiger e incluso Mbappé, ya tienen una primera alarma en plena pretemporada. Se trata de Thiago Pitarch, que este domingo ha confirmado una lesión en la rodilla.

El jugador madridista ha disputado este verano el Europeo sub-19, siendo clave para la consecución del título en las categorías inferiores de la Selección española, pero ya se ha unido a la pretemporada del equipo madrileño. El problema es que en los entrenamientos ha sufrido una lesión que le va a alejar del verde unas seis semanas aproximadamente, dejando en una situación delicada al Real Madrid.

Saltan las alarmas en el Real Madrid con la lesión de Pitarch

José Mourinho ya tiene un primer contratiempo en la pretemporada en su regreso al Real Madrid. Además de no poder contar con gran parte de la plantilla en estas primeras semanas, ya que están descansando tras participar en el Mundial 2026, por lo que su inicio en La Liga se retrasará, ahora también pierde a su actual centrocampista titular.

El club blanco disputó su primer partido amistoso contra el Alcorcón, y en este encuentro fue cuando Pitarch se hizo daño. Aún no ha trascendido la gravedad de su lesión, lo que se sabe es que es en la rodilla y que estará aproximadamente seis semanas de baja, a la espera de conocer el verdadero alcance tras unas pruebas médicas. Lo que está claro es que el Madrid no podrá contar con él en lo que resta de temporada y tampoco para el inicio de La Liga.

Pitarch confirma su lesión de rodilla y estará seis semanas de baja

Ha sido el propio jugador el que ha publicado una imagen a través de sus redes sociales, en las que se le ve con una protección en la rodilla. Esta lesión no sólo hace saltar todas las alarmas en el Real Madrid, que vuelven a preocuparse por la preparación física después de años con tantas plagas de lesiones, si no que además pueden complicarle una operación importante en el mercado de fichajes.

El Málaga se había interesado en fichar al centrocampista de 18 años para su regreso a Primera división, pero la decisión estaba en manos de Mourinho. El portugués debía decidir si cuenta con él o no para la próxima campaña, pero ahora no lo tendrá a su disposición en estos entrenamientos.