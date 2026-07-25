El Bayern de Múnich corta de raíz los rumores sobre Michael Olise

El club alemán deja claro que Olise es intocable y responde directamente al Real Madrid por el interés sobre su fichaje

Michael Olise está siendo el protagonista de uno de los grandes 'culebrones' de este mercado de fichajes. El extremo izquierdo del Bayern de Múnich ya destacó la pasada temporada en la Bundesliga, pero su brillante actuación con Francia en el Mundial 2026, convirtiéndose en el máximo asistente histórico en una misma edición, le han convertido en uno de los jugadores más demandados en la actualidad.

Por ello, grandes equipos pretenden a Olise, siendo el Real Madrid el que ha mostrado más interés en hacerse con sus servicios. Especialmente gracias a la buena relación que tiene con Kylian Mbappé, su compañero en la selección francesa. Sin embargo, el Bayern de Múnich vuelve a pronunciarse sobre su jugador estrella y deja claro que no le van a dejar salir, además de responder directamente al club español.

El Bayern de Múnich aclara que Michael Olise no está en venta

El futuro de Michael Olise es una auténtica incógnita. Especialmente cuando un club como el Real Madrid se interesa en un fichaje, pero el director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund, se encarga de aclarar dónde estará el extremo el próximo año, confirmando que no se moverá del Bayern. "Eso no es un tema para nosotros" deja claro el director alemán sobre un posible traspaso del jugador inglés con nacionalidad francesa.

"Estamos deseando que Michael vuelva de sus vacaciones. Esta temporada desempeñará un papel importante en el Bayern, igual que ya lo hizo la temporada pasada" esclarece Freund, cerrando la puerta a una salida del internacional francés, antes de pronunciarse directamente sobre el interés del Real Madrid.

Decisión clara del Bayern con Olise y respuesta al Real Madrid

El Bayern ya no sabe como comunicar que no piensan vender a Olise, ni por 200 millones ni por ninguna cifra, con un contrato vigente hasta 2029. Por ello, Freund responde directamente al Real Madrid. "Como ya he dicho antes, si el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tuviera una oferta en mente, puede ahorrarse el esfuerzo porque no queremos vender a Michael" recalca el dirigente del equipo bávaro.

Sin embargo, para frenar los rumores de un posible traspaso de Olise al Madrid, el director deportivo del campeón de la Bundesliga ha querido aclarar que el equipo blanco ni siquiera ha presentado una oferta. "Como Bayern de Múnich, tenemos una muy buena relación con el Real Madrid y, como consecuencia de ello, me contactaron para decirme que, en primer lugar, no tienen absolutamente ningún contacto con Michael Olise y, en segundo lugar, no quieren estas especulaciones constantes en los medios" explica Freund, tratando de acabar con la incertidumbre sobre el futuro del extremo.