Mohamed Salah ya tiene nuevo equipo y le preparan un reencuentro con Darwin Núñez

El delantero egipcio llega a un acuerdo con el Besiktas para competir en la liga turca la próxima temporada, mientras su nuevo equipo trabaja en el fichaje del que fuera su compañero en el Liverpool

Mohamed Salah estaba centrado en competir con Egipto en el Mundial 2026 antes de decidir su futuro de clubes. Ahora, una vez finalizado este torneo de selecciones, en el que los 'faraones' cayeron eliminados en un polémico partido contra Argentina, ya ha tomado una decisión sobre su futuro individual. El delantero jugará en la liga turca la próxima temporada.

Salah ha llegado a un acuerdo con el Besiktas para seguir en Europa durante una temporada más, después de finalizar su contrato con el Liverpool tras nueve años en Anfield. Ahora, a sus 34 años, el egipcio pondrá rumbo a Turquía, y su nuevo club ya trabaja para que pueda reencontrarse con uno de sus grandes aliados en la Premier, como es Darwin Nuñez.

El Besiktas llega a un acuerdo por el fichaje de Mohamed Salah

El equipo turco, que competirá la próxima temporada en la Europa League, ha llegado a un acuerdo para el fichaje de Mohamed Salah. El extremo derecho llega como agente libre después de finalizar su contrato con el Liverpool, y firmará un contrato hasta 2027, con la opción de prorrogarlo por una temporada más, hasta 2028.

La operación se ha resuelto a coste cero tras no tener que negociar con ningún club, pero el fichaje de Salah le costará al Besiktas unos 12 millones de euros por temporada, el salario que ofrecen al egipcio. Una información que ha adelantado el prestigioso periodista Nicolò Schira, experto en el mercado de fichajes, y que se hará oficial en los próximos días. Sólo falta por pulir los últimos detalles del acuerdo y la firma y el reconocimiento médico. Además, en su nueva etapa en la liga turca podrá reencontrarse con uno de sus grandes aliados en el Liverpool.

El Besiktas persigue la incorporación de Darwin Núñez para devolverlo a Europa

El fichaje de Salah no es el único 'bombazo' que pretende el Besiktas para la próxima temporada. Los turcos se han fijado en uno de los compañeros de Salah en el Liverpool para reforzar la plantilla que dirige Vincenzo Italiano. Se trata de Darwin Nuñez, con quién llevan las negociaciones muy avanzadas para aterrizar en Turquía.

El delantero uruguayo está a punto de regresar a Europa, después de haber competido una temporada en el Al Hilal de Arabia Saudí. La diferencia de Nuñez respecto a Salah es que el club turco lo que busca es una cesión para la próxima temporada, ya que el ex delantero del Liverpool tiene contrato con el club saudí hasta 2028. Sin embargo, la pérdida de protagonismo en el equipo le abre las puertas hacia una salida, que se cerrará también camino al Besiktas.