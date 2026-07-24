Enzo Maresca rompe el silencio sobre el futuro de Rodri

El nuevo entrenador del Manchester City ha respondido a los rumores sobre el futuro del centrocampista español, campeón del mundo, que le une al Real Madrid

Rodri ha vuelto a destacar a nivel internacional gracias a su rendimiento con España en el Mundial 2026, en el que se ha proclamado campeón junto con el resto de los jugadores que componen la Selección española. Después de una dura lesión de rodilla, el centrocampista del Manchester City ha podido recuperar su mejor nivel, por lo que el Real Madrid le vuelve a poner en el radar.

Tras el Mundial va a tener que volver a someterse a una operación, esta vez para aliviar sus dolores de espalda, con el club que dirige Florentino Pérez valorando su posible fichaje. Sin embargo, Enzo Maresca, el nuevo entrenador del Manchester City tras la salida de Guardiola, ha querido aclarar el futuro inmediato del medio centro de la Selección española.

Enzo Maresca responde a los rumores sobre Rodri y el Real Madrid

El Manchester City ya ha comenzado la pretemporada y Enzo Maresca, el nuevo líder de los banquillos del Etihad Stadium, también ha iniciado este nuevo reto, trabajando de forma presencial con algunos de los jugadores que tiene disponible. En estos primeros compases del equipo 'citizen', eran inevitables las preguntas sobre el futuro de Rodri, con el Real Madrid muy interesado en su fichaje.

Sin embargo, Maresca ha querido acabar con los rumores y ha explicado el futuro más inmediato del jugador español. "Rodri será operado el lunes de un problema de espalda. Necesita vacaciones, necesita descansar, recuperarse" explica Maresca, consciente de que no podrá contar con el Balón de Oro del Mundial en la preparación del City para el próximo curso. Aunque eso sí, si lo tiene en su planificación del año. "Después volverá aquí con nosotros" reconoce Maresca, aclarando que no fichará por el Real Madrid y mantendrá su contrato con ellos, vigente hasta junio de 2027, la próxima temporada.

El Real Madrid aún no ha dicho su última palabra con el fichaje de Rodri

El club español sigue de cerca los pasos de Rodri, especialmente después del gran nivel demostrado durante el Mundial, acabando así con todas las dudas que surgieron después de su lesión en el ligamento cruzado. Sin embargo, aún no ha habido ni una oferta formal al City por el centrocampista. Aunque eso sí, Rodri tampoco ha renovado con el equipo inglés pese a que le han presentado una oferta para ampliar su vinculación.

La clave de esta operación pasa porque el Manchester City no se quiere quedar sin un jugador al que consideran fundamental en el planteamiento del equipo. Aunque tampoco van a dejar que salga gratis la próxima temporada, por lo que tratan de resolver cuanto antes su renovación, en el que le ofrecen un nuevo acuerdo para seguir en el Etihad hasta 2029.