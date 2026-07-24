El Málaga descarta el fichaje de Alberto Moreno

El defensa sevillano, campeón de la Champions League con el Liverpool, continúa libre tras despedirse del Como 1907 de Cesc Fàbregas, mientras Loren Juarros mantiene avanzadas otras alternativas

La búsqueda del nuevo lateral izquierdo del Málaga ha perdido uno de los nombres que habían irrumpido con más fuerza. Alberto Moreno, relacionado durante las últimas horas con el equipo de Juanfran Funes, no forma parte de los planes blanquiazules.

El sevillano de 34 años continúa sin equipo después de terminar su contrato con el Como el pasado 30 de junio. Su experiencia y condición de agente libre habían alimentado la posibilidad de verlo en La Rosaleda, pero la dirección deportiva trabaja con otras alternativas.

Alberto Moreno no entra en los planes del Málaga CF

El nombre de Alberto Moreno apareció vinculado al Málaga como una oportunidad de mercado. El lateral desea continuar su carrera en España y puede negociar directamente con cualquier club, sin necesidad de pagar un traspaso al Como.

La posibilidad, sin embargo, no avanzará. Radio MARCA Málaga informa de que el exjugador de Sevilla, Liverpool y Villarreal no se contempla como opción para completar el costado izquierdo de Juanfran Funes.

La aclaración desmonta las informaciones que situaban al defensa cerca de La Rosaleda. Su situación contractual encajaba aparentemente en la política de incorporar jugadores libres, como sucedió con Fernando Calero, pero el currículum y el coste cero de traspaso no han sido suficientes para mantener su candidatura.

Loren Juarros tiene avanzada la llegada de otro lateral izquierdo

La negativa a Alberto Moreno no reduce la urgencia del Málaga. El lateral izquierdo continúa siendo la principal necesidad de una plantilla que ya ha incorporado a Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor durante la primera fase del mercado.

Loren Juarros confirmó durante la presentación de estos tres refuerzos que las conversaciones con uno de los candidatos están avanzadas. “Somos optimistas en que alguna de las opciones se cierre en breve”, explicó el director deportivo, sin revelar la identidad del elegido.

El fichaje deberá completar una posición en la que Dani Sánchez es ahora mismo el único especialista de la primera plantilla. Víctor García terminó contrato, mientras que Rafita, pese a su notable rendimiento en ese costado durante la pasada temporada, está considerado inicialmente lateral derecho y además arrastra una lesión muscular.

Esa situación deja a Dani Sánchez como principal opción para el primer amistoso de pretemporada frente al Leicester City. El malagueño tiene contrato hasta 2027 y cuenta para el regreso a Primera división, pero el club quiere incorporar competencia antes del comienzo de LaLiga.

Diego Rico espera mientras Manu Sánchez elige al Levante

El descarte de Alberto Moreno vuelve a colocar el foco sobre Diego Rico. El burgalés, de 33 años, ha quedado libre después de finalizar su contrato con el Getafe y lleva tiempo dentro de la lista que maneja la dirección deportiva.

Rico presenta un perfil diferente: es un lateral de mayor fortaleza defensiva, agresivo en los duelos y con experiencia reciente en Primera. Su trayectoria también incluye etapas en Real Zaragoza, Leganés, Bournemouth y Real Sociedad. El plan del Málaga pasa por disponer de dos futbolistas por puesto, con Dani Sánchez y el nuevo refuerzo en la izquierda.

Otro nombre que estuvo sobre la mesa fue Manu Sánchez. El Málaga se interesó por su situación en el Celta, aunque el madrileño ha preferido regresar cedido al Levante, donde ya tuvo un papel importante durante la última campaña. El mercado ha reducido las opciones y obliga a Loren Juarros a concretar pronto unas conversaciones que el propio director deportivo considera avanzadas.

Alberto Moreno busca equipo después de hacer historia con el Como

La puerta del Málaga se cierra mientras Alberto Moreno continúa estudiando propuestas. El sevillano terminó el 30 de junio una etapa de dos temporadas en el Como, al que llegó libre desde el Villarreal en el verano de 2024.

Su despedida de Italia se produjo después de participar en el crecimiento del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas, que logró una histórica clasificación para la Champions League. El propio futbolista aseguró marcharse con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber contribuido a escribir una página importante del club.

Alberto Moreno conserva un currículum poco habitual entre los agentes libres: conquistó la Europa League con Sevilla y Villarreal, formó parte del Liverpool campeón de la Champions en 2019 y disputó cuatro partidos con la Selección española.

Deportivo de La Coruña, Rayo Vallecano y Alavés también han aparecido relacionados con su futuro. El Málaga, en cambio, ha tomado otro camino. Ahora necesita transformar ese descarte en la llegada del lateral que Loren Juarros espera cerrar antes de que la pretemporada entre en su fase decisiva.