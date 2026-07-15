Loren Juarros alaba el fichaje de Fernando Calero: "Es la suma de muchas cosas"

El director deportivo del Málaga reivindica las renovaciones de Galilea y Jauregi y fija el rumbo del mercado de fichajes: "Han sido decisiones meditadas". Además, ha hablado de la situación de Dotor: "Si el Celta no cuenta con él, valoraremos su vuelta"

El Málaga sigue su puesta a punto de cara a la temporada que viene, anunciando renovaciones como las de Einar Galilea y Enero Jauregi. De esta manera, aprovechando el acto de ambas firmas, Loren Juarros ha comparecido en la sala de prensa de La Rosaleda para hablar de diferentes temas de actualidad, sobre todo relacionados con el mercado de fichajes y en el apartado de salidas y entradas.

Por un lado, Loren Juarros ha dejado claro que las posiciones de central y delantero están cerradas, tras la renovación de Jauregi y la llegada de Fernando Calero. Además, el director deportivo del Málaga ha hablado de la situación de Dotor y su posible regreso al club, ya que ha regresado a la disciplina del Celta de Vigo: "Si ellos determinan que no cuentan con él, valoraremos la posibilidad de su vuelta".

Loren Juarros, sobre las renovaciones de Galilea y Jauregi: "Han sido meditadas y valoradas en su contexto"

En primer lugar, Loren Juarros ofreció una valoración sobre la renovación de Galilea y Jauregi: "Cuando tomas decisiones, piensas en lo mejor para el club. Estas dos renovaciones han sido meditadas y valoradas en su contexto. A Einar lo conocemos muy bien y ha rendido muy bien. Eneko llegó el año pasado, tiene una competencia dura, pero muchas de las premisas que se le pidieron las ha cumplido".

Sobre la figura de Galilea y Jauregi, el director deportivo del Málaga ha afirmado que "son tan importantes como los jugadores que vosotros consideráis importantes. Estos dos jugadores van a hacer que el equipo sea más competitivo y ayudarán a conseguir los retos que tenemos por delante".

Loren Juarros: "Con Dotor estamos muy contentos con lo que nos dio"

Loren Juarros comentó cómo está actualmente la situación en el mercado de fichajes: "Estamos trabajando en otras posiciones. En el lateral izquierdo estamos buscando reforzarnos. Intentamos analizar dónde podemos mejorar al equipo y esa es una de las posiciones que queremos fortalecer".

El director deportivo del Málaga destacó la temporada de Dotor y cerró el debate en la defensa y delantera: "Con Dotor estamos muy contentos con lo que nos dio. Estamos hablando con el Celta. Si ellos determinan que no cuentan con él, valoraremos la posibilidad de su vuelta. Lo estamos estudiando. Las dos posiciones están cerradas. Sabemos las situaciones de Murillo y Álex Pastor, pero esa posición queda cubierta".

Loren Juarros: "El mercado está un poco parado por el Mundial"

Loren Juarros, interesado en Thiago Pitarch, ha hablado de las necesidades a corto plazo: "Estamos trabajando en ello. Cuanto antes se incorporen, antes podrán trabajar con el grupo. Estamos tranquilos. Si se pueden hacer las incorporaciones cuanto antes, mejor, pero el mercado está un poco parado por el Mundial. El equipo está aquí y, más allá de los que lleguen, lo vital es preparar a los que ya están y conseguir que los de fuera se adapten cuanto antes".

Por otra parte, el director deportivo del Málaga reconoció los problemas con el límite salarial: "El club sigue trabajando para aumentar ese límite salarial. Se buscan ingresos extraordinarios a través de promociones. Tenemos un margen en el que nos podemos mover, pero será LaLiga quien lo comunique. Sabemos cuáles son los límites dentro de los que podemos trabajar".

Sobre el fichaje de Fernando Calero, el director deportivo del Málaga explicó que "nuestra obligación es tener varias opciones. Teníamos diferentes alternativas. La premisa de que haya pasado por el Málaga no es fundamental, pero suma. Ese compromiso y esa capacidad para hacer equipo, Fernando los cumple. También reúne el perfil profesional y los requisitos futbolísticos que buscamos. Es la suma de muchas cosas".